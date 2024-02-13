Хотите знать, что ждет вас сегодня во всех аспектах вашей жизни?

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ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен,

В работе и хозяйстве Пятерка Монет и Девятка Кубков: вам предстоит выполнять напряженные задачи, как физические, так и трудоемкие. Будьте к этому готовы, потому что вы не очень хорошо себя чувствуете. Ваших финансов будет достаточно, чтобы побаловать себя или подарить что-нибудь.

В любви и окружении Паж Мечей и Тройка Кубков: ваши подозрения пока не подтвердятся, так как в пазле недостает части. Вы очень хорошо понимаете, что происходит, и найдете ключ к этому несколько горькому общению. Будет много празднований достижений с друзьями.

Что касается здоровья и вашей энергии, Восьмерка Мечей и Башня: вам следует начать осознавать свою нервную систему и какие сигналы она вам подает. Могут быть пики тревоги или стресса.

Ваш цвет и счастливое число: белый и пятёрка.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

В работе и экономике Девятка Жезлов и Влюбленные: трудное решение приведет к разрыву в общении между коллегами. Работайте в команде, чтобы решить эту проблему, поскольку у этой проблемы не так уж много истории. Вы будете нести бремя, которое снизит качество вашей экономики.

В любви и окружении Рыцарь Монет и Четверка Монет: определенные эмоциональные связи начинают двигаться по поверхностным линиям или по принципу материального удобства. Приобретенные дары заставили вас рассматривать социальные отношения как принцип «кто дает больше». Сэкономьте время и деньги на неотложные семейные обстоятельства.

Что касается здоровья и вашей энергии, Жрицы и Справедливости: у вас много шансов подвергнуться воздействию сезонных вирусов и бактерий. У вас будет рецидив не один раз, но устойчивым образом, с энергетической точки зрения.

Ваш цвет и счастливое число: желтый и 9.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы,

В работе и хозяйстве Король Монет и Двойка Монет: у вас правильный настрой. Вы можете улучшать аспекты, но ваша стабильность с каждым моментом растет и вы можете этим гордиться. Вы будете иметь дело с некоторой суммой или ответственностью в отношении денег .

В любви и окружении Король Жезлов и Туз Жезлов: вы наблюдаете и анализируете результаты, полученные от работы на себя и на тех, кто вам дорог. Существует необходимость творить, обновляться перед лицом наступающих кризисов. В кругу общения вы станете свидетелем рождения чего-то, что долгое время охранялось.

По здоровью и своей энергии, Рыцарь Кубков и Десятка Мечей: возможно, в этой области у вас нет необходимой настороженности, чтобы восполнить пробелы. Ваша аура излучает вибрацию дисбаланса между тремя телами: физическим, эмоциональным и ментальным. Время от времени подумайте о проведении общего осмотра.

Ваш цвет и счастливое число: фиолетовый и 5.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак,

В работе и экономике Солнце и Семерка Кубков: вы начинаете видеть истинные личности в своем окружении. Это не приведет к конфликту, но у вас уже есть четкое поле зрения, чтобы знать, как действовать. Ваши финансы в пределах нормы.

В любви и окружении Семерка монет и Девятка монет золота: вам понравятся необычные ситуации, будь они эмоционально напряженными или временными. Это правда, что вы будете не в лучшем настроении, потому что вам хочется, чтобы какой-то аспект был рассмотрен и обсужден.

В здоровье и вашей энергии, Рыцарь Мечей и Туз Монет: вам нужно немного расслабиться и сжечь накопившийся стресс. Вы не находитесь в опасной точке, но имейте в виду, что все поддается. Если вы проходите какое-то лечение, ситуация улучшится.

Ваш цвет и счастливое число: Охра и 0.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев,

В работе и хозяйстве Луна и Дьявол: будьте осторожны, очень осторожны в своих словах и движениях. Вы вступаете в довольно мутные воды, уже зная это заранее. Не доверяйте никому и отправляйтесь в безопасное место. Могут быть значительные потери.

В любви и окружении Семерка Мечей и Паж Монет: не уклоняйтесь от проблемы, какой бы незначительной она ни казалась. Оно начнет гноиться, и если вы не займетесь этим, у вас возникнут две проблемы. Даже если это ваша вина, вам все равно следует двигаться вперед праведно и искренно.

По здоровью и энергии, Дурак и Умеренность: слишком много движения. Ваша голова испытывает некоторое давление, и начинает возникать дискомфорт или боль, распространяющаяся на плечи и шею. Исцеляйтесь изнутри.

Ваш цвет и счастливое число: коричневый и 9.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева,

В работе и экономике Тройка Монет и Королева Жезлов: командная работа восстанет из пепла, чтобы противостоять бизнес-задачам, которые этого требуют. Женственная фигура будет ключом к вашим финансам.

В любви и окружении Шестерка Кубков и Колесо Фортуны: вы нужны другой стороне. Он хочет, чтобы вы использовали несколько более мягкие и размеренные способы и слова, чем обычно. Дарите в этот раз ласку и теплоту в большем количестве. Вы примете окончательное решение по семейному вопросу.

Что касается здоровья и вашей энергии, Туз Кубков и Шестерка Жезлов: больше пейте жидкости, следите за своим питанием, не садясь на модные диеты, и занимайтесь легкими видами спорта, такими как йога или плавание. Вода станет для вас целебным элементом.

Ваш цвет и счастливое число: Оранжевый и 3.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы,

В работе и хозяйстве Десятка Кубков и Маг: ваш способ самовыражения и общения настолько правильный, что другие люди хотят либо частично его скопировать, либо испытывают недоверие. Это не вызывает беспокойства, пока не будет чрезмерной конфронтации. Есть возможность инвестировать в технологии или сырье.

В любви и окружении, суждении и Мире: появляются новые аспекты и укрепляются открытые фронты. Для всего, что вас беспокоит, найдутся решения, и вы получите здоровые и энергичные эмоции. Важное путешествие начинает обретать форму.

Что касается здоровья и энергии, Тройка Жезлов и Папа: вы находитесь на этапе пересмотра. Простите то, что вам нужно простить, и вы отпустите бремя. Вы войдете в состояние сознания, более благоприятное для вашей энергии.

Ваш цвет и счастливое число: Розовый и 0.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион,

В работе и хозяйстве Восьмерка Кубков и Императрица: исходя из поступивших к вам мнений и приказов, вы должны принять их как можно лучше, поскольку это проверка того, как вы на это отреагируете. Что касается остальных вопросов, пока не принимайте их во внимание.

В любви и окружении, Пятерка Мечей и Повешенный: что-то борется. Хотя вы сосредоточены на одной проблеме, есть другая проблема, которая начинает искажаться и ускользает от вас. Посмотрите на обстоятельства с другой точки зрения, и вам, вероятно, понадобится помощь.

В здоровье и вашей энергии Отшельник и Тройка Мечей: ваша энергия на спаде. Нарастают лень и сон. Это день, когда нужно быть спокойным и тихим.

Ваш цвет и счастливое число: серый и 8.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец,

В работе и хозяйстве Колесница и Королева Кубков: вы будете продвигаться вперед с желаемыми предложениями и идеями. Пока вы контролируете бразды правления, вы можете решать свои планы, не причиняя никому вреда. Будет небольшая прибыль в финансах.

В любви и окружении Смерть и Двойка Жезлов: начинается новый этап или, по крайней мере, вы будете на старте. Каждое начало требует веры, дисциплины и долгосрочного видения. Эта закономерность может повториться в другой социальной сфере, поэтому вы можете принять их во внимание, чтобы сделать в одной то, чего вы не сделали в другой.

В здоровье и вашей энергии, Пустая Карта и Король Мечей: ваше энергетическое состояние будет окутано особой и чудесной защитой. Вы поймете, сколько раз вы убегали из вредных или опасных для вас ситуаций. У вас будет ясность ума, чтобы разрешить ваши ситуации справедливо.

Ваш цвет и счастливое число: Бирюзовый и 7.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог,

В работе и хозяйстве Двойка Мечей и Восьмерка Жезлов: блокировки будут сохраняться еще какое-то время, но не волнуйтесь, ведь все повернется так, что вы не поверите. Материальные блага прибудут.

В любви и окружении Двойка Кубков и Восьмерка Монет: вы будете создавать связи и чувства с большей интенсивностью, чем обычно. Будут возникать встречи, соглашения, очень интересные разговоры, и вы узнаете больше людей и мест. Родственник попросит вас об услуге для своего бизнеса или материальном благе.

Здоровье и ваша энергия, Сила и Шестерка монет: произойдет заметное улучшение. Ваши пять чувств будут полностью заряжены, чтобы встретить новый день. От вас исходит определенная детская энергия, которая просит вас провести время с младшими или, если это не удается, стать ближе к своему внутреннему ребенку.

Ваш цвет и счастливое число: черный и 2.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей,

В работе и хозяйстве Пятерка Жезлов и Рыцарь Жезлов: наступает конфликт по поводу человека, с которым вы мало общаетесь. Вероятно, вы хотите начать войну, чтобы пометить территорию. Не принимайте это на свой счет, потому что вы уже знаете намерения. Новости о проверках приходят быстрее, чем вы ожидали.

В любви и окружении Семерка Жезлов и Четверка Мечей: вы верите, что сегодня Вселенная назначила день, чтобы наслать беду в вашу жизнь. Ваши эмоции также будут вялыми, и у вас могут возникнуть конфликты со своим кругом. Вероятно, имеет место генерализованное нарушение.

В здоровье и вашей энергии Девятка Мечей и Десятка Жезлов: при всем этом вы можете принять решение устранить этот стресс посредством интенсивной деятельности или дома с полноценным отдыхом, даже отключив электронные устройства, излучающие радиоволны.

Ваш цвет и счастливое число: зеленый и 5.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы,

В работе и хозяйстве Четверка Кубков и Король Кубков: вы намерены действовать, как только появится знак. Вы хотите донести прошлые обстоятельства до конкретного человека, который обо всем этом не знает. Дальше это будет видно. Вы не будете на пике финансовой карьеры.

В любви и окружении, Шестерка Мечей и Император: если вы не хотите идти в определенные романтические обстановки, вас никто не принуждает. Настало время взять свои вещи или свои намерения и начать другой путь, если никто не желает вас сопровождать. В ближайших родственниках наблюдается жесткость и ограниченность.

В здоровье и вашей энергии, Туз Мечей и Четверка Жезлов: прогуляйтесь на свежем воздухе, по возможности за городом или в горах. Элемент земли значительно улучшит ваше настроение.

Ваш цвет и счастливое число: красный и 4.

Источник: magic.horoscope.

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