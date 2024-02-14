На ваннах часто остаются желтоватые пятна, а также зеленые или чёрные пятна, и их необходимо вывести.

Когда у вас некоторое время есть ванна – или, возможно, вы только что переехали в старый дом, вы можете обнаружить, что ванна начинает краситься. В таких случаях каждый думает о том, как вывести эти ненавистные пятна.

Мы собрали небольшое руководство по чистке ванны, благодаря которому любая ванна будет выглядеть почти новой, когда вы закончите. Во как:

Почему у моей ванны есть желтые пятна?

Желтые пятна в ванне являются вполне нормальным явлением и обычно вызываются разными факторами;

Жесткая вода и дубильные вещества в воде могут вызывать желтые пятна.

Накопление масла из ванн и других продуктов.

Слишком много железа в воде

Как вывести из ванны очень большие загрязнения?

Для обычных повседневных пятен мы рекомендуем использовать качественный густой отбеливатель, чтобы вывести любую плесень, грибок или только что пожелтевшие участки. Густой отбеливатель — прекрасное пятновыводитель из ванны, которое можно иметь дома, поскольку он отличный отбеливатель как для чистки, так и для дезинфекции ванн. Налейте отбеливатель непосредственно на загрязненные участки ванны и оставьте его на 20-30 минут, затем смойте теплой водой. С отбеливателем вы можете вывести пятна очень просто.

Как отбелить обесцвеченную ванну?

Хотите знать, как вывести пятна из ванны, полностью изменившей цвет? Если ваша ванна со временем пожелтела или на ней остались стойкие желтые пятна, почему бы не испытать добрый, старомодный белый уксус?

Белый уксус – не только как отличный продукт, используемый для приготовления пищи – имеет много других применений в доме, особенно для избавления от пятен. Чтобы вывести желтые пятна в ванной, начните с наполнения теплой водой ванны. Налейте около 3–4 чашек белого уксуса в воду, когда она будет поступать. Наполните ванну до места, где она покрывает желтые пятна, и оставьте раствор на 4–5 часов перед полосканием. Так вы сможете вывести пятна и забыть о них надолго.

Источник: cleanipedia

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