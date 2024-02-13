От стирки до сборки и глажки – это никогда не заканчивается. Поэтому это может быть ужасно, когда вы случайно получите от глажки на почти готовом белье. Вместо того чтобы разводить руками, узнайте, как быстро удалить пятна от утюжка.

Как удалить пятна от глажки

Искусство глажения сложное, особенно если вы новичок в глажке. Но даже профессионалы имеют дело с глажкой пятен. Ключ к тому, чтобы удалить пятна от утюжка на вашей новой блузке или брюках, — это действовать быстро. Если вы отложите это в сторону во время глажения, пятна могут стать несколько труднее чистить. Чтобы начать очищать пятна от утюжка, вам нужно:

Стиральный порошок

Дистиллированный уксус

Аммиак

Перекись водорода

Отбеливатель на кислородной основе

Ткань

Старая зубная щетка

Большая миска или ванна

Лист

Удалите пятна от утюжка из белой одежды с помощью перекиси водорода

Когда речь заходит о любых пятнах на вашей белой одежде, особенно те коричневые следы от ожогов, перекись водорода может стать вашей «Радуйся, Мария».

Смочите одежду самой горячей водой, приемлемой для материала. Нанесите пальцами на пятно немного стирального порошка. Налейте в миску перекись водорода. Смочите ткань в перекиси водорода и протрите ею пятно. Чтобы удалить оставшееся пятно, используйте зубную щетку. Дайте ему постоять 5 минут. Смойте и повторите при необходимости.

Если перекись водорода сама по себе не помогает, можно использовать нашатырный спирт. После нанесения перекиси водорода добавьте немного нашатырного спирта в ткань и протрите пятно. Дайте одежде постоять до часа. Однако НЕ смешивайте перекись водорода и нашатырный спирт в емкости. Это может быть токсичным.

Удалить пятна от утюжка из шерсти При глажке шерсти важно использовать тряпку или тряпку, чтобы убедиться, что она не блестит. Вы также можете рассмотреть возможность вывернуть его наизнанку. Однако если у вас такой блестящий обгоревший вид, вы можете легко это исправить и удалить пятна. Смочите ткань в белом уксусе. Хорошо отожмите. Промокните блестящий участок. Используйте смоченную водой ткань, чтобы промыть область.

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