Начальник отдела по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал, что мужчина получил несколько повесток и каждый раз появлялся в ТЦК.

Житель Полтавщины был вызван в военкомат 18 раз, но неоднократно избегал мобилизации из-за состояния своего здоровья. И это, несмотря на то, что его признавали годным к военной службе. Об этом рассказал на брифинге начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Мужчина, как утверждает сам, был отвезен в воинские части лично подполковником, но каждый раз его отправляли обратно. Потому последние две повестки он решил проигнорировать.

Это привело к тому, что суд признал его виновным за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил к четырем годам лишения свободы. Однако обвиняемый признал свою вину и раскаялся, поэтому суд смягчил приговор на два года условного срока.

На суде он акцентировал внимание на хаосе в системе ТЦК, утверждая, что в его военном билете, который находится у работников ТЦК, не отражена вся информация о его учете, и вместо этого работники ТЦК постоянно вносят в него исправления по датам, не учитывая действительной информации . Все это сильно сказалось на нем и стало причиной того, что он действительно пропустил последние два призыва.

Начальник отдела по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал, что мужчина получил несколько повесток и каждый раз появлялся в ТЦК. Военно-врачебная комиссия признала его пригодным к военной службе и направила в учебные центры.

Однако в учебных центрах, куда направляются мобилизованные, также есть приемная комиссия, которая отказывает в принятии мужчины на обучение. В учебном центре проводится отбор, нельзя привозить кого-либо и записывать в учебный центр. Там производится отбор. И гражданин общается там без присутствия представителя ТЦК.

"Возможно, он придумывал эпилепсию, возможно, утверждал, что у него постоянно высокое давление. Однако, согласно действующему законодательству, он признан годным к военной службе. Было только решение, что учебный центр отказывается его принимать. Поэтому он продолжал получать повестки на следующие даты", - отметил Истомин.

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