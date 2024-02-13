Мобилизация в Украине продолжается, потому защитник назвал цифру, сколько людей еще нужно призвать.

Мобилизация в Украине продолжается, тем временем военный заявил, что придется призвать еще 250 тысяч человек.

Новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей "Филя" Филимонов считает, что без соответствующего призыва наша страна не сможет воевать против России.

"Как победить? Понятно, что в этом году нам не нужны активные наступательные действия. То есть мы должны, опять же, повторяюсь, выстраивать оборону, должны вести эту оборону, наращивать вооружение, готовить личный состав, мобилизовать людей.

Нам нужно мобилизовать 250 тысяч. Мы без этого просто воевать не сможем”, – сообщил военный.

По его словам, 250 тысяч – это минимум, который необходим во время мобилизации в Украине.

Источник: ТСН .

Кстати, недавно военный эксперт рассказал, сколько на самом деле граждан необходимо призвать.

Даже после одобрения 7 февраля Верховной Радой в первом чтении законопроекта об усилении мобилизации продолжаются дискуссии.

Накануне президент озвучил число 500 тысяч человек, что необходимо призвать.

Однако в военный эксперт Павел Нарожный считает, что если сейчас в армию уйдут столько людей, их будет "нереально будет научить и отправить воевать".

Эксперт считает, что мобилизовать в Украине возможно гораздо меньше граждан.

"Я считаю цифру в 500 тысяч абсолютно нереальной и фантастической. Реальная цифра для меня 100-200 тысяч", – сообщил военный эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине приговорено к наказанию.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.