В ходе расследования правоохранители установили, что к повреждению места захоронения военнослужащего причастны трое детей.

В городе Днепр двое 13-летних парней и 10-летняя девочка устроили вандализм на одном из местных кладбищ в Новокодакском районе. Инцидент произошел 10 февраля и был вызван свержением надгробного креста на могиле украинского защитника. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

В ходе расследования правоохранители установили, что к повреждению места захоронения военнослужащего причастны трое детей. Родителей детей наказали за эти действия, составив на них административные протоколы по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – за невыполнение родительских обязанностей. Эти протоколы будут переданы в суд для рассмотрения.

Кроме того, полицейские провели беседы с нарушителями о предотвращении подобных случаев в будущем. Они также провели беседы с родителями детей относительно надлежащего воспитания, контроля за их местонахождением и поведением.

Местные рассказывают, что многие памятники от удара разломились на части. Среди свергнутых и избитых, говорит староста квартального Таромского комитета Сергей Бельговский, — бетонные и гранитные надгробия. Некоторым придется восстанавливать сразу по несколько памятников.

"Искалечили какие-то изверги. Это — не люди. Сколько горя наделали, нет слов", — говорит местные в интервью СМИ.

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