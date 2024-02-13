Закон о усиленной мобилизации, вероятно, будет принят нардепами до конца текущего месяца. Президент Зеленский подпишет его в марте, и он вступит в силу с апреля. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк во время телемарафона. Он сообщил, что до 21 февраля депутаты будут подавать свои правки в законопроект, и, вероятно, их будет значительное количество, что может затянуть процесс рассмотрения закона.

"Все ассоциации, юристы и объединения обращаются к каждому депутату с предложениями по поводу правок. У меня есть уверенность, что их будет немало. Приблизительно тысяча-две. Каждая правка требует 2 минуты пленарного времени. Итак, если мы умножаем тысячу правок на 2 минуты , получим 2000 минут. Это значительно превышает время пленарных заседаний парламента за одну неделю", – объяснил Железняк. Он также уверен, что коалиция сделает все возможное, чтобы быстрее рассмотреть все правки, возможно даже проведет заседание парламента до позднего вечера.

Также читайте последние новости Украины:

В Одессе мужчина присылал важную информацию знакомому в России: под угрозой оказались ВСУ

В Харькове провели в последний путь семью Путятиных: кадры прощания

Несправедливая мобилизация усиливает оппозиционные настроения в обществе – экс-нардеп