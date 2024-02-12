75% учеников имеют пробелы в знаниях, а часть вообще пессимистично смотрят на будущее Украины и хотят уехать за границу. Это следует из результатов исследования, проведенного Благотворительным фондом savED при поддержке Министерства образования и науки Украины. Стало известно о главных проблемах и количестве учеников, желающих уйти от войны за границу.

Исследователи опросили учащихся, родителей, учителей, представителей администрации школ и представителей органов местного самоуправления во всех регионах Украины.

По результатам опроса 75% учащихся от 14 лет утверждают, что имеют пробелы в знаниях, и четверть из них заявляют, что не получали никакой поддержки от педагогов. Однако они не склонны обвинять учителей в своих образовательных неуспехах или критиковать качество преподавания или технические проблемы. Больше недовольства с собственными успехами в обучении дети объясняют проблемами с мотивацией и леностью.

По результатам исследования выявлено, что, несмотря на войну, большинство детей продолжают обучение в своих школах. В то же время, только 6% учеников объединяют обучение в украинских школах и заведениях за рубежом. По данным опроса, 62% учащихся и 79% родителей считают, что эффективное обучение осуществляется в форме очных занятий. Главным барьером в обучении указаны воздушные тревоги.

Исследование также показало, что родители и учителя лучше оценивают эмоциональное состояние детей, чем сами дети. Установлено, что втрое больше детей имеют тревожное состояние, чем считают их родители и педагоги.

Согласно исследованию, 53% учащихся желают остаться в Украине после окончания школы, хотя из этого количества 23% выражают желание проживать в другом населенном пункте, чем в текущем месте проживания. Четверть опрошенных учащихся (26%) выразили намерение переехать за границу.

Большинство учащихся (77%) выразили желание продолжить свое обучение. В частности, 35% учащихся выбрали ведущий университет Украины, 25% - другой украинский вуз или техникум/колледж, 18% - обучение за рубежом (особенно это интересует городских учащихся - 22% по сравнению с 9% сельского населения). Только 6% намерены сразу работать, 4% планируют поступить на военную службу.

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