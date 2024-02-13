Чтение карт Таро для каждого знака Зодиака на 13 февраля, узнайте подсказки Вселенной на этот день.

Ваше чтение одной карты Таро для всех знаков зодиака уже здесь на 13 февраля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение Таро по одной карте?

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро для вашего знака зодиака на 13 февраля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Пятерка Мечей — не совсем приятная карта, но она означает, что вы столкнулись с проблемой, и недоразумение может привести к расколу в вашей семье. Одной из причин может быть недопонимание, вызванное сообщением, которое не было четко истолковано.

Может быть трудно узнать правду, но не иметь возможности извиниться, когда человек, которого вы любите, обидел вас. Если семейные отношения сегодня становятся напряженными, это знак того, что нужно постараться не подливать масла в огонь.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Умеренность, перевернутая.

Телец, ты знаешь, чего хочешь от жизни, а другие — нет. Итак, если у вас есть карта Таро Умеренность в перевернутом положении, обратите внимание.

Кто-то может говорить обеими сторонами рта, заставляя вас задуматься, стоит ли вам его слушать или отключиться.

Для вас это шанс продемонстрировать, что у вас безграничное терпение к другим. Зачем позволять ситуации заставлять вас терять рассудок, если можно просто подождать, пока ситуация улучшится?

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Сегодня у вас есть два выбора: вы можете сосредоточиться на положительных моментах или указать на отрицательные.

Истина где-то посередине. Однако в начале вашего дня Десятка Пентаклей просит вас обязательно держать свои благословения в центре внимания. Потому что с чем бы вы ни столкнулись в жизни, вам есть за что быть благодарным.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая.

Чувствительные люди могут привлекать в свою жизнь людей, которые пользуются их добротой.

Королева Мечей — это своего рода предупреждение о том, что следует быть осторожными с тем, кого вы допускаете в свой круг доверия. Вы можете подумать, что все такие же хорошие, как и вы, а затем непреднамеренно пригласить пользователя, который воспринимает вас как должное.

Не торопитесь, чтобы узнать человека поближе, прежде чем бросаться в дела слишком быстро и слепо отдавать доверие.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Иерофант.

Вы не возражаете, если ситуация изменится, но сегодня вы можете быть склонны поступать так, как делалось всегда.

Иерофант — это индикатор того, что сохранение статус-кво сработает для вас, даже если вы не обязательно планируете оставаться последовательными в своем подходе.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Башня в перевернутом положении.

Проблема, на решение которой, как вы думали, уйдет гораздо больше времени, похоже, возникла и разрешилась раньше, чем позже.

Карта Башни говорит вам, что вам не следует беспокоиться о том, что ваши текущие проблемы испортят все, что вы делаете. Это просто какая-то неудача, и она будет неудобной, но не слишком дорогостоящей и не отнимет много времени.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Вы могли бы провести время в одиночестве и провести чудесный день, но Тройка Пентаклей говорит, что вам следует проводить время с друзьями и заниматься вместе интересным занятием, которое является одновременно творческим и творческим.

Может быть, вы сможете сделать небольшую поделку своими руками ко Дню святого Валентина.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Тройка Мечей, перевернутая.

Не все понимают суть дела, когда впервые переживают трудный опыт. Возможно, вам придется наблюдать, как любимый человек учится в школе тяжелых ударов.

Ваше сердце может ранить, зная, что есть более простой путь, но прикусите язык, Скорпион. Вам придется сесть и позволить им разобраться во всем самостоятельно.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Четверка Мечей.

Это была долгая неделя, и вы, возможно, не осознаете, насколько вы устали, пока не сядете и не поднимете ноги в конце дня.

Усталость может быть причиной того, что вы получили Четверку Мечей, индикатор того, что вам нужно отдохнуть и уделить время себе, чтобы абсолютно ничего не делать.

Даже не думай обо всем, что тебе предстоит сделать, просто пусть все это подождет до завтра.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Жезлов.

Вы многому научились за короткий период времени, и по этой причине Король Жезлов хочет, чтобы вы признали, что можете учить других тому, что знаете. Возможно, вы стесняетесь делиться своим опытом, но не стесняйтесь.

Вы готовы помочь людям, которые прошли через то, через что прошли вы, и ваше лидерство будет оценено по достоинству.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая.

Вас выталкивают на передовую линию вашей личной жизни. Кто-то может неосознанно нанести ущерб вашей личной жизни.

Вы увидите это, если обратите пристальное внимание, и именно это хочет, чтобы вы осознали Семерка Жезлов в перевернутом положении. Вы увидите, что ваша смелость и способность постоять за то, что правильно, имеют важное значение для вашей личной жизни.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Императрица.

Если вы надеялись создать семью, «Императрица» открывает время плодородия и обещаний.

Даже если вы не заинтересованы в рождении детей, эта карта указывает на плодотворное и продуктивное время в вашей жизни, когда любые семена, которые вы посадите, принесут вам урожай.

Источник: yourtango.

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