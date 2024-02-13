Знание того, как снова сделать полотенца мягкими, позволит вам создать замечательное ощущение, которое у них было, когда они были совершенно новыми, восстановив ворс, который является роскошью после ванны или душа.

Стирка полотенец и прокладка их через сушильную машину могут со временем сделать волокна полотенец жесткими и царапатыми, но смягчить полотенца вполне возможно.

Знание того, какую температуру стирки использовать, как скачивать стиральную машину и какие продукты выбрать, может восстановить мягкость полотенец и сохранить их такими.

Как смягчить полотенца и сохранить их мягкими

Мы попросили экспертов по текстилю поделиться лучшими методами смягчения ваших лучших банных полотенец и каждый раз создавать ощущения спа-центра как дома. Они поделились домашними средствами, ошибками, которых следует избегать, простыми уловками и советами по хранению новых полотенец.

Как смягчить полотенца уксусом