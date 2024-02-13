Стирка полотенец и прокладка их через сушильную машину могут со временем сделать волокна полотенец жесткими и царапатыми, но смягчить полотенца вполне возможно.
Знание того, какую температуру стирки использовать, как скачивать стиральную машину и какие продукты выбрать, может восстановить мягкость полотенец и сохранить их такими.
Как смягчить полотенца и сохранить их мягкими
Мы попросили экспертов по текстилю поделиться лучшими методами смягчения ваших лучших банных полотенец и каждый раз создавать ощущения спа-центра как дома. Они поделились домашними средствами, ошибками, которых следует избегать, простыми уловками и советами по хранению новых полотенец.
Как смягчить полотенца уксусом
Лучший, рекомендованный специалистами способ смягчить поцарапанные полотенца – использовать уксус.
Не беспокойтесь, если это средство не подействует только после одной стирки. В зависимости от того, насколько значительно накопление кондиционера для ткани – что обычно оставляет на них ощущение царапин – вам, возможно, придется повторить этот шаг.
Избегайте этих пяти распространенных ошибок во время стирки
Чтобы полотенца оставались максимально пушистыми, важно правильно стирать их. Общее правило? Обязательно стирайте полотенца отдельно от другого белья, чтобы избежать переноса любого цвета или волокон на ваши чудесные девственные полотенца».
Помните также, что новые полотенца не следует стирать вместе с теми, которые у вас уже есть . «Смешивание совершенно новых и выдержанных полотенец может привести к цветопередаче между разными тканями.
Также важно не перегружать стиральную машину во время стирки. Полотенца нуждаются в достаточном месте в барабане, чтобы дышать и циркулировать, чтобы их можно было правильно выполоскать и разрыхлить», — говорит Люси. «Если вы попытаетесь запихать слишком много, вы получите кучу, сбитую вместе с карманами влаги, что приведет к царапинам, жестким полотенцам.
Сколько это слишком много? Обычная стиральная машина с фронтальной загрузкой может вместить около семи банных полотенец, а машина с верхней загрузкой может вместить около 10.
Не используйте слишком много моющего средства , так как слишком много моющего средства или кондиционера может сделать жесткие полотенца. Вместо этого попробуйте личное любимое моющее средство на основе эвкалипта. Это не только сделает их очень свежими, эвкалипт также защитит волокна полотенца и обеспечит яркость и свежесть цветов.
Избегайте использования отбеливателя. Отбеливатель может удалить пятна на белых полотенцах, но он также может сделать цвета тусклыми и нанести непоправимый вред тканям.
Источник: homesandgardens
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