Следствие продолжается, сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

В городе Днепр бывшему начальнику квартирно-эксплуатационного отделения Вооруженных сил Украины сообщили о подозрении в растрате и злоупотреблении служебным положением. Об этом говорится на Facebook-странице Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Во время своей службы в должности начальника КЭВ в Днепре подполковник злоупотреблял своим служебным положением, подделывая акты выполненных работ за ложно предоставленные ФЛП услуги (по топографо-геодезической съемке). Он перечислил 1,5 миллиона гривен, не выполнив указанные работы.

Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 366, части 5 статьи 191 и части 3 статьи 426 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое может ему грозить - до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также с конфискацией имущества.

Следствие продолжается, сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Напомним, что на территории Днепропетровской области троим участникам преступной группы объявили о подозрении в покушении на незаконный захват имущества харьковских агрофирм на сумму 20 миллионов гривен.

Все действия, направленные на совершение преступления, были прекращены правоохранителями. В ходе обысков были изъяты средства на сумму в 130 000 долларов США. Также ведется проверка причастности к этому событию других лиц.

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