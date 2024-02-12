Телеведущая и блогер Леся Никитюк продемонстрировала очень простое в приготовлении блюдо, от которого просто невозможно отказаться.

Леся Никитюк раньше признавалась, что специального рациона у нее нет. Телеведущая употребляет много овощей и круп, но уже много лет не ест мяса – свинину, телятину, баранину.

На своей странице в Инстаграм Никитюк иногда демонстрирует, какими блюдами ее балует мама или же, какие продукты она предпочитает, когда остается дома и есть немного времени для кухни.

Также Леся Никитюк иногда показывает блюда, которыми угощают в разных заведениях Украины.

На этот раз – это простое, домашнее, но по-настоящему вкусное блюдо, от которого просто невозможно отказаться.

«Сырники и яичница на сале», – коротко прокомментировала Леся Никитюк, демонстрируя блюда на своей странице в Инстаграм.

Отметим, что сложно придумать более простой и сытный завтрак, чем обычная яичница на сале.

В отличие от омлета, яичница готовится не из взбитых яиц.

Для блюда можно использовать свежее или соленое сало. При желании блюдо можно дополнить разнообразными вкусными ингредиентами – грибами, беконом, луком, сыром, колбасой, ветчиной, помидорами.

К такой яичнице отличным дополнением станет отварной картофель со сливочным маслом и салат из свежих овощей, заправленный обычным растительным маслом.

Отметим, что сало содержит жирорастворимые витамины: А, D, Е, витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В12). Есть в его составе марганец, цинк и селен.

Сало лечит бронхит, очищает печень, оздоравливает желчный, прогоняет остеохондроз и ревматизм.

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