На границе с Польшей ухудшилась ситуация, польские протестующие повредили несколько украинских фур.

Польские фермеры на границе повредили фуры и высыпают из них зерно.

Известно, что это произошло на трассе возле пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин".

Водители грузовиков сообщили, что участники блокады подошли с болгарками и порезали замки и отсеки.

"Взяли болгарку на батарейке. И хотели просто вырезать люка. Сорвали пломбу. И высыпали пшеницу. Из каждого самохода, как минимум, высыпалось где-то наверняка по тонне три точно", – говорят очевидцы.

Известно, что перед пунктом пропуска в очереди находятся 650 фур.

На выезд в сторону Украины поляки оформляют несколько машин в час, однако на въезд в Польшу фактически не пропускают грузовики.

Водители поврежденных машин вызвали полицию.

Местная полиция добавила, что протестующие высыпали из трех грузовиков на дорогую часть зерна, некоторые протестующие сообщили, что таким образом хотели отобрать пробы зерна якобы для "проверки на содержание запрещенных веществ".

В настоящее время правоохранители выясняют подробности происшедшего.

Украинцы в комментариях отреагировали на новость произошедшего на польской границе события:

"Вот Боженька послал соседей. Одни лучше других. Пороблено и надовго",

"А поляки не задумываются, что если бы не украинцы чтобы они делали. С весны до осени люди работают на их полях. Хоть бы немного задумались",

"Чего до сих пор не запрещен ввоз товаров из Польши? Пусть фермеры ощутят то, что чувствуют наши . Их приграничье связано на экспорт в Украину!!",

"А у нас магазины с польскими товарами преуспевают...".

Источник: RMF24.

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