ПИЩЕВАЯ СОДА

Стирка выцветших белых носков с пищевой содой приведет к белоснежным носкам только после одноразовой стирки. Чтобы отстирать носки пищевой содой, замочите грязные носки в ванне с теплой водой, смешанной с пищевой содой. Оставьте их на несколько часов, прежде чем постирать в прачечной с помощью обычного моющего средства, смешанного с небольшим количеством пищевой соды. Помните, что пищевая сода укрепит ткань, поэтому добавить чашку белого уксуса, чтобы ваши носки оставались мягкими во время полоскания.

УКСУС

Уксусная кислота в уксусе является сильным веществом, которое может уничтожить липкий мусор и снять пятна с любой ткани. Просто нагрейте один литр воды (до 40 градусов Цельсия для наилучших результатов) и добавьте одну чайную ложку уксуса на одну пару носков. Замочите в нем носки на 30 минут, а затем попробуйте отстирать их с применением стирального порошка.

МЫЛО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДА

Кроме мытья посуды, мыло для посудомоечных машин отлично отбеливает ваши носки. Наполните ванную теплой водой, смешайте достаточное количество мыла для посудомоечных машин и оставьте носки в смеси на ночь. На следующий день попробуйте отстирать их с моющим средством. Посудомоечная машина не содержит смягчителей, поэтому добавьте чашку белого уксуса, чтобы ваши носки не затвердели.

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

Обычное хозяйственное мыло достаточно эффективно, чтобы отстирать пятна и освежить цвет ваших носков. Однако для достижения наилучших результатов важно правильно использовать мыло.

Промойте носки теплой водой и натрите их мылом.

Оставьте их на ночь, слив воду, или закройте их в полиэтиленовый пакет.

Прополощите их водой с быстрой стиркой в ​​стиральной машине.

ЛИМОННЫЙ СОК

Кислота в лимонном соке обладает свойством резко сокращать запеченные остатки в ваших носках, ставших желтыми. Вы можете удалить самые стойкие пятна, замочив носки в смеси воды и свежевыжатого лимонного сока на два-три часа. Если желтизна не исчезает полностью, протрите пораженные участки лимонным соком и моющим средством и попробуйте осторожно отстирать через 15 минут.

ПЕРЕКСИД ВОДНОЙ И АМИАК

Вы можете приобрести перекись водорода и нашатырный спирт в ближайшем магазине и сделать самодельную смесь для отбеливания носков. Используйте оба ингредиента в 1/3 количества и замочите носки на полчаса. После стирки повесьте носки на улицу, чтобы избавиться от запаха аммиака, или прополощите их ароматизированным ополаскивателем.

Источник: socksnob

Читайте также:

Как отстирать полотенца: экономьте свои деньги, используя эти советы

Как отстирать полотенца от жира: поможет один секрет

Как отстирать полотенца от грязи и стойких пятен: поможет один действенный способ