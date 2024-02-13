Известная фитнес-тренер, эксперт проекта "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как превратить обычный блин в идеальный сбалансированный завтрак.

На своей странице в Instagram эксперт шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко поделилась идеей вкусного и полезного завтрака с блинами.

Анита Луценко из "Зважені та щасливі" рассказала, что когда готовит для своей дочери Мии блины на завтрак (обычные тоненькие на пшеничной муке и с сахаром), то, чтобы не готовить отдельно, делает для себя более соленый вариант завтрака. Секрет в начинке

К примеру, на завтрак Анита Луценко из "Зважені та щасливі" к блинчику предлагает добавить следующие ингредиенты:

яичницу из трех белков (по желанию можете готовить и с желтками)

"Без желтков, потому что это чистый жир, а я и так жарю на растительном масле, и желтки пошли на домашний майонез) 😝✌🏻", – пояснила звезда "Зважені та щасливі" Анита Луценко.

помидор

авокадо

иногда можно добавить консервированный тунец в собственном соке

Ранее Анита Луценко из "Зважені та щасливі" поделилась рецептом еще одного замечательного варианта для завтрака – овсяного блинчика с сыром и укропом. Для этого на одну порцию нам понадобятся следующие ингредиенты:

овсяные хлопья – 20 г

молоко – 30 мл

пастообразный сыр – 120 г

яйцо – 1 шт.

укроп – 5 г

щепотка соли

щепотка разрыхлителя

Сначала смешиваем измельченные овсяные хлопья с яйцом и молоком. Далее добавляем соль, разрыхлитель и перемешиваем до однородности.

Жарим овсяный блинчик на разогретой сковороде с обеих сторон. Сыр смешиваем с измельченным укропом и заворачиваем в овсяноблин как начинку.

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