В Авдеевке есть повторение Бахмута в хорошем для нас смысле – там работает безумная мясорубка, в которой просто перемалываются россияне.

Все в Авдеевке сейчас зависит от логистики, ведь до города есть всего одна трасса, и российские оккупационные войска уже очень к ней близко.

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Фабрике новостей".

"Ясно, что нашим там очень тяжело, но у меня есть друзья непосредственно в самой Авдеевке, и они как раз считают, что пока можно держать логистику, пока можно завозить БК, пока можно вывозить раненых, стоит держаться, потому что соотношение потерь на этом участке 1:12, причем это не по генштабу, это они мне напрямую с места говорят. То есть, за каждого нашего погибшего парня ложится 12 орков, это очень для нас в целом выгодно, как это не страшно звучит", – заявил Евгений Дикий.

Эксперт сравнил авдеевский коксохим с Азовсталью в Мариуполе – украинские защитники могли бы долго удерживать коксохим, но без логистики это бессмысленно. Поэтому, когда оккупанты будут перекрывать трассу, Силам обороны Украины нужно отходить.

"В Бахмутской истории одним из очень досадных моментов было, что отступающие части должны сразу сами окапываться на новых рубежах, вот хочешь жить - копай. Сейчас вторую линию готовят уже. Пока ребята держатся в самой Авдеевке, вторую линию, на которую отходить, уже копают, копают организованно совсем другие части, а не те, которые задействованы в боях", – отметил Евгений Дикий.

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