9 февраля вечером оккупационная армия россии совершила атаку с помощью беспилотников "Shahed" по Харькову.

Атака привела к гибели семи человек. Один из домов оказался под огнем, в результате чего погиб парализованный 66-летний мужчина и его 65-летняя жена с инвалидностью. В другом доме погибла вся семья, состоявшая из пяти человек: троих детей в возрасте семи, четырех и семи месяцев, а также их родителей. Наталья – невестка погибшей пожилой пары – рассказала детали трагедии.

По словам Наталии, свекровь успела позвонить ей после того, как дом был поражен, но когда она с мужем прибыли на место, было уже слишком поздно.

"Отцы моего мужа жили здесь. Свекровь позвонила и сказала, что огонь начался. Она сообщила, что видела огненный свет в окно, а потом, когда она вызвала снова, начала кричать, что огонь охватил дом. Мы слышали последние крики, и все .После ее последнего телефонного звонка мы были здесь через 5, а может, 10 минут, но было уже слишком поздно, чтобы еще что-то сделать", - рассказала Наталья.

По ее словам, ее свекор был парализован, поэтому выбраться самостоятельно из горящего дома оказалось невозможным. Свекровь также имела инвалидность.

Наталья добавила, что знала других погибших. В другом сгоревшем доме жила женщина вместе со своим сыном, невесткой и тремя маленькими детьми.

Напомним, в Харькове вспыхнуло огнем 14 жилых домов после приземления. По данным ОВА, причиной возгорания стала утечка топлива на нефтебазе, в результате чего опасное вещество разлилось по улицам, где расположены жилые кварталы.

Харьков был атакован по крайней мере десятью беспилотниками, из которых восьмерых удалось сбить.

Источник: 24 Канал.

Последние новости Украины:

Напомним, кому выплатят денежную помощь на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, в Харьковской области переименуют шесть населенных пунктов.

Также Politeka писала, жители Харьковщины могут получить 16 тысяч гривен.