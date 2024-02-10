В селе Космач в Ивано-Франковской области состоялась встреча с представителями ТЦК, где жители с претензиями набросились на военнослужащих.

В селе Космач в Ивано-Франковской области состоялась напряженная встреча между местными жителями и представителями Территориальных Центров Комплектования (ТЦК). Участники встречи набросились на работников ТЦК и выразили свое негативное настроение и выражают гневные заявления в адрес военных.

Соответствующее видео с конфликтом было опубликовано в Facebook.

На видео показано, как местные жители выражают свое недовольство продолжением мобилизации в Украине. Они также выражают несогласие с тем, что депутаты не присоединяются к военным действиям.

"Почему нас отправляют на войну? Отражение агрессии от кого? От вас? Мы не понимаем, от кого. Почему людей забирают? Вот такие кулаки, имеющие военный опыт, туда на войну, а мы за вами. Что вы людей обманываете? " — говорит одна из местных жительниц.

Она призывает представителей ТЦК начать с себя и не использовать простых людей в качестве прикрытия на передовой.

"Не делайте вид, что в Космаче нет войн и никто не воюет. Наши ребята воюют, защищая страну и рискуя своей жизнью", - добавляет она.

В конце все присутствовавшие начали выражать свое недовольство словами "Ганьба" в адрес представителей ТЦК, тогда как последние молча стояли и не могли высказать ни слова.

Напомним, именно в селе Космач, что на Франковщине, местные жители 6 февраля заблокировали автомобиль женщины с 6-летней дочерью и избили их, считая, что она приехала шпионить за их мужчинами, чтобы "сдать" их военкомату.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.