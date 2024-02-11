Ваш ежедневный гороскоп на 12 февраля уже здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака.

Ежедневный гороскоп на 12 февраля:

Овен

(21 марта – 19 апреля)

Осознанность сегодня ведет к удаче, и вы можете внести существенные изменения, потому что наконец готовы.

Вы не только видите потенциал ситуации, но и можете найти ресурсы, необходимые для реализации проекта.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

Сегодня Луна выявляет вашу интуитивную сторону, и вы внезапно получаете понимание ситуации, которая заставляет вас чувствовать себя потерянным, и это

Телец, это подарок Вселенной. Части головоломки собираются вместе и помогают вам найти нужное решение.

Близнецы

(21 мая – 20 июня)

Близнецы, Если вы все еще верите в чудеса, ожидайте сегодня в вашей жизни чудесного события.

Вы можете быть приятно удивлены тем, насколько хорошо может сложиться ситуация, которая казалась невозможной. Жизнь будет работать в унисон, чтобы принести вам счастье и радость в вашем сердце и дать вам возможность благословить других в этом процессе.

Рак

(21 июня – 22 июля)

Рак, это хаотичный день с оптимистичным финалом.

Каким бы сумасшедшим всё это ни казалось, дело не в тебе, а в ситуации.

Сегодня может быть самый напряженный день недели, но вам важно знать, что ваши проблемы помогают вам двигаться вперед по жизни. Вы поднимете вещи на новый уровень очень полезным способом.

Лев

(23 июля – 22 августа)

Лев, у тебя есть потенциал для неожиданного события, которое может включать в себя встречу с кем-то в нужном месте и в нужное время.

Вот почему вам так важно не оставаться сегодня дома и не избегать выходить на улицу и наслаждаться жизнью. Вселенная ждет вас и хочет, чтобы вы испытали сюрпризы, которые ждут вас в этот день.

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Дева, сегодня ты можешь пережить тусклое событие, которое привлечет твое внимание к той области твоей жизни, которой пренебрегали.

Вас ведут в новом направлении, и вам нужно следовать своему сердцу, даже если это страшно. Сегодня вам крайне важно прислушиваться к тому, что говорит ваш внутренний ребенок, и быть верным себе.

Весы

(23 сентября – 22 октября)

Весы, вы можете испытать эмоциональную боль, которая заставит вас внести существенные изменения. Иногда слишком комфортная жизнь – это скорее помеха, чем благо.

Итак, ощущение себя не в своей тарелке или ощущения того, что ты не принадлежишь этому, происходит настолько, что ты устаешь от того, что имеешь, и, наконец, достигаешь критической точки, когда ты должен принять решение. Попробуйте что-то новое, что приведет вас в нужном направлении.

Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Скорпион, у вас есть желание делать хорошие дела, и у вас есть возможность сделать что-то благотворительное.

Вы можете обнаружить, что гораздо легче быть щедрым и добрым, чем осознавать, что кому-то нужна ваша помощь, и ждать, пока он попросит. Фактически, вы можете стать мотиватором, который должны увидеть другие.

Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

Стрелец, у тебя есть возможность проявить любовь к другим. Однако это может потребовать от вас проявить некоторую жестокую честность, не сдерживаясь.

Реальность такова, что очень немногие люди откровенны и откровенны в том, что они думают. Поэтому иметь хорошего друга, который готов быть голосом разума, бесценно.

Козерог

(22 декабря – 19 января)

Козерог, тебе нужно остерегаться быть настойчивым или чрезмерно напористым. Вместо этого сегодня вам жизненно важно проявить мягкий подход к работе с другими.

Вы обнаружите, что за кулисами всегда что-то происходит, помогая людям осуществить свои мечты, и все, что вам нужно делать, это быть рядом и проявлять любящую поддержку.

Водолей

(20 января – 18 февраля)

Водолей, избегайте проецирования своих желаний на других. Возможно, вы думаете, что все похожи на вас, своими способностями и желаниями. Тем не менее, правда в том, что у каждого человека есть свой опыт и таланты.

Возможно, они не смогут делать что-то так, как вы, даже если вы покажете им, как, или они искренне захотят попытаться сделать вас счастливыми.

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Рыбы, избегайте откровенности в рабочих ситуациях. Иногда достаточно выслушать то, что говорят все, дать обратную связь или показать, что вы понимаете.

Ваше присутствие может стоить больше, чем любое заявление, которое вы могли бы сделать, и быть командным игроком — значит просто присутствовать, а не осуждать процесс.

Источник: yourtango.

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