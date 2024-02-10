Дезодорируйте свой дом как можно быстрее с помощью этих экспертных советов и приемов.

Независимо от того, сколько раз вы моете, скрабуете и убираете, вонь повседневной жизни неизбежна. Пока вы будете готовить, играть и хорошо жить, они будут рядом. Но с помощью правильных продуктов вы сможете навсегда избавиться от неприятных запахов .

Следуйте этому руководству, чтобы раз и навсегда избавиться от запахов из кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной.

1. Очистите мусорную мусорку.

Иногда пахнет не сам мусор, а само мусорное ведро! Очистите его, посыпав пищевой содой или используя дезодорирующий пакет или капсулу во вкладыш банки или закрепив ее внутри крышки. Затем опрыскивайте все дезинфицирующим спреем, например лизолом, чтобы убить бактерии.

2. Используйте пищевую соду, чтобы поглощать запахи из холодильника.

Ничто не может сравниться с ароматом свежеприготовленного ужина… если только он не смешан с запахом остатков пищи с предыдущего вечера. Не забывайте всегда заворачивать острые продукты вдвойне (подумайте: зловонный сыр!) и хранить остатки в контейнерах с надежными крышками и поглощать запахи, сохраняя открытую коробку пищевой соды в холодильнике или морозильной камере.

3. Регулярно глубоко мойте посудомоечную машину.

Как часто вы моете посудомоечную машину? Да, мы так и думали. Один раз в месяц используйте таблетку для чистки посудомоечной машины и запустите цикл очистки. Если вы не относитесь к семьям, которые ежедневно пользуются посудомоечной машиной, всегда промывайте грязную посуду перед тем, как класть ее в посудомоечную машину, чтобы пища не прилипала и не пахла.

4. Вскипятите ломтики лимона и воду в микроволновке.

Вы готовите почти все в своей микроволновке – супы, остатки пищи, что угодно – это означает, что миллионы запахов циркулируют в очень ограниченном пространстве. Избавиться от неприятного запаха можно прокипятив литр воды с ломтиками лимона в течение нескольких минут. Обязательно протрите любые прилипшие кусочки пищи и оставьте дверцу открытой, чтобы ваша чистая микроволновая печь могла проветриться.

5. Поместите пластиковые разделочные доски в посудомоечную машину.

Очевидно, что дезинфекция разделочных досок проста, но даже это не всегда помогает избавиться от сильного запаха лука и чеснока. Чтобы освежиться, поместите пластиковые разделочные доски в посудомоечную машину. Для деревянных разделочных досок потрите их лимоном наполовину смоченным в соли.

Источник: goodhousekeeping

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