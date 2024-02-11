Так, должностные лица Гоструда требовали взятку в полмиллиона гривен за непроведение внеплановой проверки.

Как сообщила полиция Киевской области, задержаны работники Гоструда

На территорию строительства пришли инспекторы Государственной службы Украины по вопросам труда для проведения внеплановой проверки.

Для того чтобы предприятие избежало проверки, злоумышленники предложили владельцу общества заплатить 500 тысяч гривен.

Однако злоумышленники сообщили об условии - владелец должен заключить недействующее соглашение по приобретению стройматериалов у определенной организации и перевести на его счет деньги.

Полицейские задержали фигурантов с поличным, при получении средств.

Следователи начали расследование уголовного производства по факту получения взятки должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК).

Известно, что злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

К слову на Одесщине чиновник Укртрансбезопасности разоблачен на коррупции.

Государственный инспектор изобрел схему получения неправомерной выгоды за пропуск перегруженных транспортных средств.

В рамках этой схемы "тариф" составлял 1000 гривен за каждый якобы перегруженный автомобиль. По этим действиям чиновник разрешил проезд 22 грузовикам.

Государственный инспектор был задержан, когда он получал взятку в размере 7 тысяч гривен, дополнительно он получил 15 тысяч гривен в конце прошлого года.

В настоящее время рассматриваются вопросы уведомления о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

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