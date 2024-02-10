Хотите знать, что ждет вас сегодня во всех аспектах вашей жизни?

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ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен,

В работе и хозяйстве Луна и Колесница: дела начинают топтаться на месте и замедляться. Ваш темп будет отражать перемены, которые, по мнению вашего начальства, им не понравятся. Постарайтесь снова взять ситуацию под контроль. Всплывут мелкие, непредвиденные обстоятельства платежа.

В любви и окружении Пятерка Кубков и Восьмерка Монет: эмоциональное состояние, в котором вы живете, может вызвать небольшие конфликты по незначительным вопросам. Подождите, пока вам станет лучше, и у вас будет ясный ум, чтобы начинать разговоры и принимать решения. Чтобы понять мотивы друга и его ситуацию, потребуется много времени. Вы не увидите этого ясно.

В здоровье и вашей энергии, Шестерка Мечей и Пустая карта: копните глубоко внутри себя. Ответы на ваши собственные проблемы должны быть внутри, а не снаружи. Ваше тело по-своему подает вам сигналы. Растолковать их можно, не обращаясь к специалисту.

Ваш цвет и счастливое число: оранжевый и 9.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец,

В работе и хозяйстве Десятка монет и Рыцарь монет: вы двигаетесь на полную мощность. Вы удовлетворены тем, как ваша ситуация развивается наилучшим образом и с лучшими людьми. Ваши финансы пополнятся новыми новостями.

В любви и окружении Девятка Кубков и Туз Кубков: вы показываете другим свою лучшую сторону, они это чувствуют. Счастье и эмоциональный комфорт – лучшее лекарство от всех проблем. К вашим кругам присоединится новый участник.

Что касается здоровья и вашей энергии, Император и Жрица: это правда, что вы могли бы иметь лучшую подвижность и жизненную силу в своей душе, но на горизонте нет никаких неудобств. Изучите или практикуйте темы, связанные с духовностью и способами установления связей с энергиями.

Ваш цвет и счастливое число: Гранат и 0.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы,

В работе и экономике, Дьявол и Императрица: вы станете свидетелем моментов, в которых не сможете поверить в то, что видите. Окружающие вас люди ведут себя самым грязным образом ради достижения неустойчивых во времени, но экономически устойчивых интересов. Вы со своей стороны не будете вступать в эту игру и, хотя ваши средства от этого не выиграют, вы останетесь спокойными и терпеливыми.

В любви и окружении Девятка Монет и Семерка Кубков: вы очень хорошо определяете свои намерения. Другой стороне придется поработать немного усерднее, но главное — это намерение. Сосуществование будет оптимальным для развития новых моделей поведения, полезных для всех.

По здоровью и вашей энергетике Семерка Жезлов и Четверка Кубков: вы привыкли к довольно высокому темпу жизни. Вам следует немного расслабиться и взять несколько дней отпуска или, если это не удастся, тишины.

Ваш цвет и счастливое число: желтый и 6.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак,

В работе и экономике Башня и Двойка Монет: будьте готовы к сокращениям и резким падениям. Вы столкнулись с периодом хаоса, внутренних трещин и оправданий без решений. При всем этом вы не сможете прогрессировать, а также пострадают ваши финансы.

В любви и окружении Шестерка Жезлов и Паж Мечей: в нескольких случаях вы добьетесь своего. Это заставит вас поверить в то, что вы почти всегда правы в любом вопросе, что станет плохим предзнаменованием для ваших отношений. Все, что в избытке, плохо, поэтому не снисходительно относитесь к другим.

В здоровье и вашей энергии Четверка Мечей и Семерка Монет: вы можете стать магнитом для зимних патологий. Вы почувствуете холоднее обычного и дискомфортные телесные ощущения.

Ваш цвет и счастливое число: синий и 7.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев,

В работе и хозяйстве Королева Мечей и Пятерка Жезлов: вы рассматриваете свою работу как ответственность, которая вам не принадлежит. Придерживайтесь своих задач и не предъявляйте претензий, которых вы не заслуживаете. Будут конфликты с людьми из-за невыплаченных платежей, которые вы должны или причитаетесь.

В любви и окружении Солнце и Девятка Жезлов: ясность прежде всего. Очень важно знать, что общего объединяет двух людей, но необходимо учитывать и различия. Их не обязательно нужно изгонять, но над ними нужно работать, и именно на этом вам следует сосредоточиться сегодня.

В отношении здоровья и энергии, Рыцарь Кубков и Папа Римский: ваш темп жизни несколько медленнее, чем обычно для того, кто вы есть. Верните себе какое-нибудь занятие или развлечение, чтобы повысить мотивацию.

Ваш цвет и счастливое число: зеленый и 4.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева,

В работе и хозяйстве Волшебник и Дурак: грядут новые и быстрые начинания. У вас будут интересные встречи и разговоры, больше, чем вы думаете. Некоторые из них материализуются, а другие — в ближайшие несколько дней. Начиная с нуля, ваши счета, очевидно, будут несколько застойными, но не волнуйтесь.

В любви и окружении Пятерка Мечей и Паж Кубков: вы не чувствуете удовлетворения от пережитого и от того, что обещали. Вам нужна искра, чтобы оживить определенные ситуации, с которыми вы столкнулись в последнее время. В вас начинает расти отчаяние. Большую поддержку в этом деле окажет молодая мужская фигура.

В здоровье и вашей энергии Туз Монет и Туз Мечей: как ни странно, у вас образ мышления, который иногда вас удивляет. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, в большей степени обусловлены посторонними, чем вами, и это затрудняет поиск решения.

Ваш цвет и счастливое число: Индиго и 1.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы,

В работе и хозяйстве Отшельник и Рыцарь Мечей: вы ищете ответ не там, где нужно. Если вы одержимы чем-то, проблема в том, что вы ослеплены и не видите других вариантов. Вы будете тянуть определенные вопросы на некоторое время.

В любви и окружении, Королева Монет и Смерти: вы хотите лучшего для всех, но щедрость и доброта не заставляют жизнь сводить с вами счеты за бонусы. Сделайте это, если вы действительно это чувствуете. Не будьте врасплох. Вы увидите великую трансформацию с кем-то из близких вам людей, от которого вы получите глубокое горе.

В здоровье и своей энергии Туз треф и Десятка треф: используйте запасы энергии и настроение, чтобы поработать над эмоциональными аспектами и найти выход.

Ваш цвет и счастливое число: Охра и 9.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион,

В работе и хозяйстве Четверка Жезлов и Тройка Жезлов: вы будете на данный момент освобождены от проблем и препятствий мира смертных, чтобы иметь возможность воспользоваться моментом дня и позволить себе некоторые капризы.

В любви и окружении Колесо Фортуны и Шестерка Кубков: когда закономерности повторяются, они ничего не значат, в вашем случае вы вернетесь к каким-то переживаниям далекого прошлого, которые расстроят ваши чувства и здесь спираль начнется. Но притормозите, потому что контейнер меняет форму, а содержимое остается прежним.

В здоровье и вашей энергии Двойка Жезлов и Паж Чаш: секреция некоторых желез может вызвать дисбаланс. Свяжитесь со своим подсознанием через сны.

Ваш цвет и счастливое число: Бирюзовый и 4.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец,

В работе и экономике Восьмерка Мечей и Королева Мечей: вы находитесь между молотом и наковальней с двумя открытыми фронтами. Сначала уточните решение до одного, так как оно может быть частью следующего и, следовательно, ярлыком. Следите за всеми движениями банка. Будут сюрпризы.

В любви и окружении Король Жезлов и Король Кубков: благодаря построенному доверию и взаимной поддержке вы можете позволить себе провести несколько дней без общения со своим партнером и показать, что больше времени вместе является синонимом большей любви.

В здоровье и вашей энергии, Восьмерка Кубков и Тройка Мечей: откажитесь от вредных привычек и чудодейственных диет, чтобы улучшить свое здоровье. Сосредоточьтесь на реальных и краткосрочных целях, чтобы добиться значительной эффективности.

Ваш цвет и счастливое число: розовый и 8.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог,

В работе и хозяйстве Суждение и Десятка Кубков: к вам приходят новые оповещения, направленные на улучшение качества или количества вашей работы. Ваши финансы достигают более высоких цифр, чем вы привыкли видеть.

В любви и окружении Тройка Кубков и Рыцарь Жезлов: вам хочется разделить моменты с как можно большим количеством людей. Ты начинаешь понимать, что жизнь — это моменты, а не люди. В ваш круг друзей из-за границы или издалека прибывает новый человек, который заставит вас переосмыслить ситуацию.

В здоровье и вашей энергии Четверка Монет и Король Монет: вы всеми силами старались вести здоровый или хотя бы приемлемый образ жизни, без крайностей. Не отчаивайтесь и продолжайте придерживаться хороших привычек.

Ваш цвет и счастливое число: Фисташковый и 2.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей,

В работе и хозяйстве Шестерка Монет и Десятка Мечей: вам придется отдать больше себя, чем обычно, перед лицом неожиданных для всей группы обстоятельств. Это что-то сиюминутное, не волнуйтесь, но это может стать хорошей витриной. Ваши финансы претерпят радикальные изменения.

В любви и окружении Паж Жезлов и Силы: начинают цвести плоды, которые вы начали сеять для достижения более прочного и настоящего союза. Будьте терпеливы перед лицом диалога о дружбе, который заставит вас думать худшее обо всех ваших близких. Не позволяйте себе отравиться мнениями без аргументов.

В здоровье и вашей энергии, Двойка Кубков и Мира: вы будете наслаждаться лучшим балансом и гармонией, которые у вас были за долгое время. Это будет отличный день, чтобы отдать все свои силы.

Ваш цвет и счастливое число: черный и 6.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы,

В работе и хозяйстве Король Мечей и Тройка Монет: поступающую к вам критику необходимо принять и претворить в жизнь. Это часть подчинения: пока нет неуважения, вы должны соблюдать и выполнять. В конце месяца вы поблагодарите за все, что вам брошено.

В любви и окружении Справедливость и Семерка Мечей: отрежьте то, что вам не нужно. Это не синоним разрыва эмоциональных связей, но внутри них есть части, которые в любом случае могут умереть. У вас возникнет ощущение необходимости трансформироваться, но вы не захотите этого.

В здоровье и вашей энергии, Повешенный и Королева Жезлов: будьте особенно осторожны с ногами и всем, что связано с определенной высотой.

Ваш цвет и счастливое число: коричневый и 5.

Истончик: magic.horoscope.

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