Отбеливатель является довольно распространенным бытовым продуктом и ингредиентом, и, к сожалению, также случаются несчастные случаи, которые могут произойти при использовании отбеливателя. Прежде чем выбросить загрязненную отбеливателем одежду, вот несколько советов и уловок, как удалить эти неприятные пятна от отбеливателя.
Пошаговая инструкция, как удалить пятна от отбеливателя на одежде
Нейтрализовать.
Сначала вам нужно удалить излишки отбеливателя, попавшие на одежду. Смешайте чуть-чуть пищевой соды с небольшим количеством воды, чтобы создать пасту, и нанесите ее на пятно. При высыхании эта паста впитает остатки отбеливателя.
Используйте мыло для посуды.
Смешайте немного мыльного средства с водой. Затем возьмите чистую ткань, окуните ее в смесь и начните работать с пятном от наружных краев внутрь, чтобы удалить ее.
Попытайтесь протирать спиртом.
Если смесь для мытья посуды не достигает желаемого эффекта, возьмите ватный тампон и смочите его в спирте. Подобно мылу для посуды, двигайтесь от наружных краев пятна внутрь, перенося цвет из окружающих участков на пятно. Возможно, отбеленный участок все равно будет немного светлее.
Покрасьте ткань.
Если ни мыла для посуды, ни спирта недостаточно, чтобы удалить пятно от отбеливателя, или если пятно было слишком большим, возможно самым простым способом будет найти подходящий цвет краски для ткани и покрасить одежду дома.
Как удалить желтые пятна отбеливателя из белой одежды
Удаление пятен от отбеливателя из белой одежды может быть несколько иным, поскольку вместо того, чтобы осветить цвет одежды, отбеливатель, как правило, оставляет пятно желтоватого цвета. Но если вы совершите эти действия, у вас будет больше шансов удалить его.
Опустите ткань под проточную воду и прополощите ее. Будьте осторожны и убедитесь, что отбеливатель полностью исчез, прежде чем переходить к следующему шагу.
Используйте уксус, чтобы удалить пятна.
Налейте белый уксус прямо на пятно.
Дайте уксусу постоять на пятне по крайней мере пять минут.
Используя холодную воду, тщательно прополощите ткань.
Посмотрите, удалилось ли желтоватое пятно. Если нет, повторите эти действия.
Всегда используйте качественные средства, чтобы сохранить свою одежду в лучшем состоянии.
Источник: ariel
Читайте также:
Отбеливатель может навредить вашей одежде: как решить проблему
Как вернуть белый цвет вещам: три действенных совета
Чем стирать вещи, если нет порошка: несколько средств, точно есть у вас дома