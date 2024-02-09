Одна крошечная капля может быстро оставить видимое пятно, и тогда вам придется принять тяжелое решение, хранить ли загрязненные отбеливателем вещи.

Отбеливатель является довольно распространенным бытовым продуктом и ингредиентом, и, к сожалению, также случаются несчастные случаи, которые могут произойти при использовании отбеливателя. Прежде чем выбросить загрязненную отбеливателем одежду, вот несколько советов и уловок, как удалить эти неприятные пятна от отбеливателя.

Пошаговая инструкция, как удалить пятна от отбеливателя на одежде