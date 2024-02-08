Об этом сообщил Валерий Залужный у себя на странице Телеграмм.
"В первые сложные дни Великой Войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и ежедневно меняется. Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям тоже. Чтобы победить тоже вместе.
Как только мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор.
Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.
Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, Президенте Украины.
Я горжусь каждым и каждым в Вооруженных Силах Украины, защищающих будущее наших детей. Все солдаты, сержанты и офицеры. Склоняю голову всем, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех.
Украинцы обязательно победят. Слава Украине!", – написал он.
Информацию подтвердил Владимир Зеленский:
"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины.
Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины.
Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде.
Обязательно победим! Слава Украине!".
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