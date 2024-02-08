Об этом сообщил Валерий Залужный у себя на странице Телеграмм.

"В первые сложные дни Великой Войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и ежедневно меняется. Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям тоже. Чтобы победить тоже вместе.

Как только мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор.

Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, Президенте Украины.

Я горжусь каждым и каждым в Вооруженных Силах Украины, защищающих будущее наших детей. Все солдаты, сержанты и офицеры. Склоняю голову всем, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех.

Украинцы обязательно победят. Слава Украине!", – написал он.

Информацию подтвердил Владимир Зеленский:

"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины.

Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины.

Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде.

Обязательно победим! Слава Украине!".

Последние новости Украины:

Валерий Залужный назвал главные цели на 2024 в войне.

Также сообщалось, что в ВСУ предупредили о новой подлости оккупантов.

Новое контрнаступление в 2024-м - названо главное условие, от которого все зависит.