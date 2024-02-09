Актриса «Женского квартала» Татьяна Песик поделилась шикарным рецептом пиццы, для которой не нужно ни дрожжей, ни даже мяса или колбасы.
«На вечер залетела пицка, а потом я жалуюсь, чего штаны на мне не сходятся… Но это была правильная пицца. Мне было хорошо, я ни о чем не жалею…», - признавалась Песик на своей странице в Инстаграм, демонстрируя ход приготовления блюда.
По словам звезды «Женского квартала», все очень просто. Ингредиенты для пиццы понадобятся следующие: лаваш, крем-сыр, груша, сыр бри (или другой), грецкие орехи, мед, рукокола.
"Все просто. Лаваш смазываете крем-сыром, груша, сыр бри, или какой-то другой, орешки. В духовку до 20 минут, чтобы груша пропеклась, поливаете сверху медом (притрушиваете руколой), - рассказала Татьяна Песик о ходе приготовления пиццы.
Для выпечки может потребоваться и меньше времени.
«Вы сами поймете, что пора вынимать», – отметила Татьяна Песик.
Комментируя этот рецепт пиццы, подписчики актрисы «Женского квартала» отмечали, что они в восторге:
«Спасибо за рецепт. В самое сердечко. Очень вкусно и главное быстро»,
«Очень вкусно выглядит»,
«Да это же гениально!»,
"Супер!"
«Вкусность!».
Отметим, что в 16 веке в Неаполе запекавшиеся в печи тонкий корж называли пиццей. Только после того, как испанцы привезли помидоры с американского континента, пицца была изобретена в современной концепции.
Самая популярная пицца – из разных видов мясных начинок, среди которых бекон, ветчина, пепперони, курица.
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