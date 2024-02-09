Для приготовления пиццы по рецепту звезды «Женского квартала» Татьяны Песик понадобится совсем немного времени.

Актриса «Женского квартала» Татьяна Песик поделилась шикарным рецептом пиццы, для которой не нужно ни дрожжей, ни даже мяса или колбасы.

«На вечер залетела пицка, а потом я жалуюсь, чего штаны на мне не сходятся… Но это была правильная пицца. Мне было хорошо, я ни о чем не жалею…», - признавалась Песик на своей странице в Инстаграм, демонстрируя ход приготовления блюда.

По словам звезды «Женского квартала», все очень просто. Ингредиенты для пиццы понадобятся следующие: лаваш, крем-сыр, груша, сыр бри (или другой), грецкие орехи, мед, рукокола.

"Все просто. Лаваш смазываете крем-сыром, груша, сыр бри, или какой-то другой, орешки. В духовку до 20 минут, чтобы груша пропеклась, поливаете сверху медом (притрушиваете руколой), - рассказала Татьяна Песик о ходе приготовления пиццы.

Для выпечки может потребоваться и меньше времени.

«Вы сами поймете, что пора вынимать», – отметила Татьяна Песик.

Комментируя этот рецепт пиццы, подписчики актрисы «Женского квартала» отмечали, что они в восторге:

«Спасибо за рецепт. В самое сердечко. Очень вкусно и главное быстро»,

«Очень вкусно выглядит»,

«Да это же гениально!»,

"Супер!"

«Вкусность!».

Отметим, что в 16 веке в Неаполе запекавшиеся в печи тонкий корж называли пиццей. Только после того, как испанцы привезли помидоры с американского континента, пицца была изобретена в современной концепции.

Самая популярная пицца – из разных видов мясных начинок, среди которых бекон, ветчина, пепперони, курица.

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