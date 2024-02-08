Ежедневный гороскоп на 9 февраля 2024 года, не пропустите ежедневный гороскоп для 12 знаков зодиака.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен,

В работе и экономике вы будете решать варианты с кем-то другим. Это день, чтобы продемонстрировать то, чему вы научились, продолжая изучать новые проблемы. Выясните свои намерения и сомнения у начальства, чтобы потом не возникло недоразумений. Ваша финансовая стабильность приемлема.

В любви и окружении у вас будут разные варианты улучшения ваших отношений. Определенные проекты и ситуации, о которых вы договорились, начинают обретать форму. В сфере дружбы вы заметите кого-то, кто проявит к вам несколько незрелое отношение.

В здоровье и вашей энергии возможное неординарное лечение для облегчения зимней патологии. Сбалансируйте свои чакры с головы до ног для полного соединения.

Ваш цвет и счастливое число: Коричневый и 4.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец,

В работе и экономике ваша ситуация будет устойчивой благодаря вашей преданности делу, уравновешенности и приверженности тому, за что вы несете ответственность. Будет общая гармония со всем коллективом.

В любви и окружении вы видите вещи самым худшим образом, и это не все несчастья и драмы. Вы не цените положительную работу, которую они делают для вас. Работайте над улучшением той части себя, которая не позволяет вам наслаждаться моментами так, как следовало бы.

Что касается здоровья и энергии вам нравится находиться в пиковый момент, чтобы максимально эффективно использовать день. С такой ясностью ума вы сможете придумывать новые планы. Будут небольшие очаги на лодыжках или ступнях.

Ваш цвет и счастливое число: Охра и 4.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы,

В работе и экономике вы сможете ощутить лучшее в сотрудничестве и групповой работе. Не соглашайтесь, потому что дела идут хорошо. Изучите возможности и способы работы, которые могут помочь каждому. В материальном плане остерегайтесь утраты или кражи.

В любви и окружении после приступа паники, экзистенциального кризиса или трансформационного пореза вы находитесь в фазе отрицания. Не позволяй себе оставаться здесь, иди вперед. Семья и знакомые готовы дать вам все, чего вы заслуживаете. Отвлекитесь вместе с ними и обсудите свою ситуацию, чтобы постепенно исцелиться.

В здоровье и вашей энергии настроение падает с космической скоростью. Спуститься вниз — это нормально, но затем вам придется подняться по энергетической кривой. Остерегайтесь болей в плечах и пояснице.

Ваш цвет и счастливое число: синий и 5.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак,

В работе и экономике у вас есть возможности расти и добиваться успеха в определенных аспектах, которые связаны с вашим мироощущением. Вы будете перемещаться из одного места в другое, чтобы решать проблемы. Финансы вырастут в ближайшие несколько дней.

В любви и окружении вам придется договориться о компромиссе, чтобы отношения не остались без внимания. В рамках обычных конфликтов между двумя людьми все будет хорошо. У вас будут моменты досуга, более многочисленные и насыщенные, чем когда-либо.

Что касается здоровья и вашей энергии вы испытаете исцеление в трех областях. Вы обретете баланс, искомый или найденный, который гармонизирует ваше душевное состояние.

Ваш цвет и счастливое число: черный и 2.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев,

В работе и экономике переосмыслите эту ситуацию. Дороги станут еще более запутанными и запутанными. Начальство будет анализировать и рассматривать возможность оказания давления на некоторых сотрудников и внесения изменений. Наметьте сроки тех значительных расходов, которые у вас на пороге.

В любви и окружении вы чувствуете дискомфорт от того, через что проходите. Вас блокирует весь эмоциональный багаж, который вы носите в своей голове. Вы хотите совершенствоваться, но другая сторона позволяет вам делать грязную работу. Итак, выберите кратчайший путь к своему благополучию и подумайте о себе.

Что касается здоровья и вашей энергии вы не получаете достаточно отдыха, чтобы начать работу на ранней стадии. Мы должны быть последовательны в том, что мы перевариваем в своем теле и разуме, чтобы иметь возможность жить без забот и напряжения.

Ваш цвет и счастливое число: желтый и 7.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева,

В работе и хозяйстве ваше положение не означает неуязвимости. Не верьте тому, что написано в контракте, потому что все башни рушатся. Вы захотите помочь делу из сострадания и каким-то образом воспользуетесь своими активами.

В любви и окружении отступите на мгновение и поразмышляйте. Обобщая, чего вы хотите от жизни, где вы хотите быть, с кем? Какие круги вас окружают, как вы их строили? В вашей голове будет маячить экзистенциальный кризис.

В здоровье и вашей энергии не делайте резких движений. Головокружение, тошнота, головокружение и все, что с этим связано, скажется на вас. Консультация физиотерапевта пойдет вам на пользу.

Ваш цвет и счастливое число: Розовый и 2.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы,

В работе и экономике если вы сделали что-то не так, разоблачите это человека, которого считаете нужным. Не уклоняйтесь, потому что у стен есть уши, и они обернутся против вас. Будьте честны и искренни сегодня. В свободное время отключитесь, отправившись в кино, театр или что-нибудь, представляющее собой декорации.

В любви и окружении, когда мы пытаемся исправить ситуацию, то делаем это либо своими силами, либо силами другого человека. Если это все еще не работает, возможно, это потому, что вам приходится смотреть на мир с ног на голову. Там могут быть ответы, которых вы раньше не видели. Налицо явный разрыв с кем-то из близких, с кем отношения и без того были натянутыми.

В здоровье и вашей энергии объединяйтесь с теми людьми, которые передают хорошие вибрации. Вам нужно это тепло, чтобы успокоить свое изменившееся состояние.

Ваш цвет и счастливое число: Бирюзовый и 7.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион,

В работе и хозяйстве вам, возможно, придется начинать с нуля или с некоторой задержкой, все, что у вас есть в руках. Смотрите на это как на проверку дисциплины, потому что вам все равно придется с этим справиться. Будьте терпеливы, если видите, что ожидающий платеж не приходит. Это просто вопрос административных ошибок.

В любви и окружении, вы поделитесь тем, что вам нравится больше всего. Вы щедры по натуре, но хотите быть еще больше. Вы будете скучать по кому-то, кто уехал, путешествовал, по работе или по другим причинам, и знаете, что не увидите его долгое время. Пришло время принять решение.

Что касается здоровья и вашей энергии если вы находитесь в процессе выздоровления, оно закончится в хорошем смысле. Вы исцелитесь и оживитесь, чтобы вернуться к своему распорядку дня. Ваши бедра и ноги будут напрягаться.

Ваш цвет и счастливое число: Гранат и 0.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец,

В работе и экономике будьте уверены, что это хорошее время, чтобы иметь возможность использовать свои навыки и, при необходимости, попытаться убедить в чем-то, что вы хотите развивать, с людьми или без них. Победа в конфликте, который ожидал разрешения.

В любви и окружении появится своеобразное соревнование, кто и каким образом проявит больше. Чувства – это не соревнование. Это приведет вас к регрессу и развитию детского отношения. Друзья захотят порадовать вас тусовкой или мероприятием, несмотря на предыдущее недопонимание.

В здоровье и своей энергетике следите за своими сексуальными отношениями, состоянием кожи и полости рта.

Ваш цвет и счастливое число: Серый и 5.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог,

В работе и экономике перепутье, на котором вы оказались, ведет счет дням, поскольку вы будете удивлены ультиматумом, требующим реализации плана. Выбирайте тот, который вам больше всего подходит, правильного ответа нет. Преданность окупится.

В любви и окружении сначала вы должны знать, было ли то, что вы сделали или сказали, с определенным намерением. Не следует бросать камень и прятать руку так, чтобы другому человеку пришлось решать вашу общую проблему. Человек присоединится к вашему ближайшему кругу.

В здоровье и вашей энергии великолепный день, чтобы подышать свежим воздухом и, если есть возможность, окунуться в кристально чистую воду. Это очищающая ванна, которую вам придется сделать как можно скорее.

Ваш цвет и счастливое число: Индиго и 6.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей,

В работе и хозяйстве постепенно вы совершенствуетесь. Грядут позитивные изменения, которые сделают ваш рабочий статус выгодным в сочетании с вашими финансами.

В любви и окружении вы будете похожи на ребенка, который только что получил рождественский подарок. Время от времени полезно сохранять невинность и отпускать мирские проблемы, которые вас так мучают. Женская фигура примерно вашего возраста достигнет цели, о которой вам уже говорили.

В здоровье и вашей энергетике конфликты, которые вы будете ощущать в сосредоточенных областях, будут отражением накопленного стресса или беспокойства, возможно, в форме скованности, подергивания или спазмов. С этого момента идеально было бы изучать тай-чи, йогу или медитацию.

Ваш цвет и счастливое число: Фисташковый и 3.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы,

В работе и экономике время напряженной работы завершается». Это не символ отпуска или потери бдительности, но, по крайней мере, вы сможете замедлиться. Некоторые цели, которые вы поставили несколько дней назад, будут выполнены.

В любви и окружении ваше эмоциональное состояние более развито по сравнению с тем, что вы испытываете. Существует диспропорция между тем, что вы проявляете, и тем, что вы видите проявленным. Семейный фактор портит то, как вы развиваете свои эмоциональные связи, даже дружеские.

В здоровье и вашей энергии иногда ваш разум блуждает в нереальных измерениях. Сделайте свои действия конкретными, концентрируясь и воплощая в жизнь то, что вы действительно хотите видеть в своей жизни. У вас появится возможность видеть осознанные сновидения.

Источник: magic.horoscope.

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