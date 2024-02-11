Украинцы согласны передавать свои банковские карты мошенникам, которые используют их после в своих целях.

В Украине внезапно возросло количество финансовых мошенников, которые покупают банковские карты с целью использования их для отмывания средств. По объявлению, мошенники предлагают до 2 тысяч гривен за карту любого банка, за исключением Моно, а за карту "Приват" – до 2,5 тысяч гривен.

Они гарантируют, что это не связано с кредитами или с уголовной деятельностью. Количество таких "мулов", продающих карты, в прошлом году достигло 10,8 тысяч, что значительно превышает предыдущие показатели - всего 1,8 тысяч - к началу полномасштабной войны, рассказала заместитель директора ассоциации ЕМА, Олеся Данильченко.

Украинцы согласны передавать свои банковские карты мошенникам, которые используют их для быстрого вывода украденных средств. Именно благодаря этим карточкам украденные деньги быстро выводят. "Мулы" фактически создают инфраструктуру для мошенников, и хотя за передачу карт отдельной уголовной ответственности нет, представители Киберполиции находят "мулов" первыми, считая их соучастниками преступления.

Аферисты покупают карты через посредников по ценам от 3,8 до 9,5 тыс. гривен за каждую, включая доступ к онлайн-банкингу. Со своей стороны, посредники получают карточки от "мулов" за значительно более низкие цены. Они проверяют банковские счета, собирают необходимые документы и организуют доставку карт по почте. Мошенникам обычно неинтересно приобрести одну карточку, они заинтересованы в приобретении целых партий.

То, что делают "мулы", считается незаконным в большом количестве стран, в том числе в ЕС. Европол производит задержание, находит тех, кто предоставляет мошенникам доступ к своим счетам.

Источник: OBOZ.UA

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