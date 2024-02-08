На сайте областной полиции сообщили, что были проведены обыски на местах работы фигурантов и изъята документация и черновые записи.

Исполняющему обязанности начальника отдела образования одного из городских управлений и владельцу предприятия-подрядчика на Днепропетровщине объявлено подозрение в растрате бюджетных средств. Об этом идет речь на сайте областной полиции.

Согласно данным расследования, в 2023 году отдел образования городского совета области провел тендер и заключил контракт с победителем на поставку модульных укрытий для школ. После этого были заключены акты приемки-передачи и средства были перечислены подрядчику.

Однако стоимость поставленных укрытий значительно превысила рыночную цену, они не соответствовали установленным стандартам и поступали в неполной комплектации, нанеся ущерб местному бюджету на 5,4 миллиона гривен.

На сайте областной полиции сообщили, что были проведены обыски на местах работы фигурантов и изъята документация и черновые записи.

Должностным лицам и руководителю предприятия объявлен подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Исполняющему обязанности начальника отдела образования дополнительно инкриминируют служебный подлог. Обеим фигурантам грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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