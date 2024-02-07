На Прикарпатье 6 февраля в селе Космач разъяренная толпа на блокпосте избила женщину и ребенка.

Потерпевшая Иванна сообщила, что ехала с шестилетней дочерью в Космач в почтовое отделение.

Однако на въезде в деревню ее встретили местные на самовольно созданном блокпосте – они держали в руках дубинки и металлические предметы.

По словам пострадавшей женщины, когда она открыла окно, то местные сразу начали бросаться на нее со словами "кто ты такая, куда ты едешь, которого ты приехала к нам в село".

Женщина тогда им рассказала, что ехала на почту и что она местная из соседнего села.

После этого местные требовали, чтобы та показала телефон и только уверившись в том, что в нем нет того, что они искали - отпустили женщину с ребенком.

Возвращаясь из почты по тому же маршруту женщина снова попала под раздачу.

"Я смотрю, как все эти люди просто идут на мою машину. Я успела запереть дверь и открыла окно, и несколько человек начали меня снова спрашивать, кто я такая, что я точно не местная, потому что они меня не знают, и что я "наводчица военкома"! Что я приехала к ним в село сдавать их и сдавать их мужчин", – говорит потерпевшая.

После этого люди якобы начали бить и трясти ее автомобиль, тянуть за волосы и пытаться вытаскивать через окно автомобиля.

Кроме того, по словам потерпевшей одна женщина запихнула биту в окно и ударила ребенка в голову, когда другая держала пострадавшую за волосы.

К счастью, женщину с ребенком спасли две их знакомые односельчанки - одна взяла ребенка на руки и прикрыла собой, а другая помогла женщине вырваться из толпы.

В какой момент неизвестный мужчина крикнул, что это не та машина, которая нужна и когда к блокпостам подъехал другой автомобиль -- толпа перешла к ней.

Врачи диагностировали у женщины сотрясение мозга, а у ребенка перебой носа.

В полиции подтвердили факт случившегося и сообщили, что сразу после вызова об избиении выехало руководство областной полиции и следственно-оперативная группа.

В полиции добавили, что сотни местных, получив ложную информацию в социальной сети, самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспорт - между людьми произошли столкновения.

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