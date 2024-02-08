Работнику ТЦК грозит ограничение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

Работник Тернопольского центра комплектования и социальной поддержки установил нелицензионную программу на компьютеры, что повлекло утечку персональных данных иностранных граждан, выразивших желание заключить контракт с Вооруженными Силами Украины. Подробности сообщили в полиции Тернопольщины.

В ходе расследования киберполицейские тернопольские установили, что к этому преступлению причастен инспектор мобилизационного отделения. Этот мужчина отвечал за рекрутинговую кампанию среди иностранных кандидатов, собирал их документы, готовил запросы на проведение специальных проверок и передавал в государственные органы.

В ходе проверки оказалось, что работник военкомата установил на свой рабочий компьютер и домашний компьютер нелицензионное программное обеспечение российского производства. Эта программа позволила ему работать с служебной информацией.

В программе обнаружили вредоносный код, который привел к утечке персональных данных 86 иностранцев. Информация о зарубежных кандидатах для вступления в ВСУ попала на российский телеграмм-канал.

Следователи установили причастность мужчины к преступлению. Работнику ТЦК грозит ограничение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или штраф в размере от 68 тысяч гривен.

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