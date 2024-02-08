Хотите знать, что ждет вас сегодня во всех аспектах вашей жизни?

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ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен,

В работе и экономике Королева Мечей и Дьявол: вам придется ограничить некоторые способы высказываний, если вы не хотите, чтобы это обернулось против вас. Прежде чем вмешиваться, обратитесь к людям, отвечающим за решение проблем. Вы рискуете потерять или украсть.

В любви и окружении Паж Кубков и Пятерка Монет: вы достаточно терпите и не видите, чтобы кто-то делал на вас ставку, или вы так думаете. Имея затуманенное состояние ума, вещи не оцениваются одинаково. Ваше внимание прежде всего направлено на вас самих.

Что касается здоровья и вашей энергии, Двойка Жезлов и Восьмерка Кубков: сила, которой вы обладаете, могла бы быть лучше сфокусирована, если бы вы действительно смотрели на вещи более критическим взглядом. На вас повлияет недостаток сна и его последствия.

Ваш цвет и счастливое число: Охра и 4.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец,

В работе и хозяйстве Шестерка Кубков и Король Мечей: вы находитесь в процессе продвижения и отступления на работе, которую не понимаете. Вы задаетесь вопросом, из-за чего это происходит. Просто течь и сосредотачиваться не на форме пути, а на его содержании. Вам придется стать свидетелем того, как ваши аккаунты также исполняют этот танец фигур.

В любви и окружении, Четверка Мечей и Пустая карта: давать себе время может быть не очень хорошей идеей по той простой причине, что это не решит главную проблему – превратить оправдания в течение времени. Вы получите известие от друга, который исчез из вашей жизни, и оно принесет свежие новости.

В здоровье и вашей энергии Десятка монет и Четверка кубков: хотя вы в хорошей форме и наслаждаетесь всем в полной мере, вы знаете, что в вашей голове есть что-то, чего вы опасаетесь. Этот вопрос пока не выйдет на свет.

Ваш цвет и счастливое число: желтый и 6.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы,

В работе и экономике Пятерка Жезлов и Умеренность: после долгого сезона конфликтов, хотя некоторые из них еще не решены, ситуация начинает успокаиваться. Стороны достигают договоренностей и взаимопониманий. Ваши финансы также видят, как они колеблются в пределах панорамы.

В любви и окружении Семерка Монет и Девятка Жезлов: вам хочется перевернуть страницу. Ты уже не знаешь, как что-то говорить, но тебе нужно все освежить. Вам надоело пробовать что-то. Тех, кто должен быть вашей опорой, не будет рядом столько, сколько вам нужно.

Что касается здоровья и вашей энергии, Паж Жезлов и Король Кубков: у вас бывают настроения, которые очень контрпродуктивны для вашего здоровья. Постарайтесь сбалансировать и, прежде всего, хорошо переварить свои эмоции. В результате этого вы заболеете, и пищеварительная система пострадает в первую очередь.

Ваш цвет и счастливое число: красный и 5.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак,

В работе и хозяйстве Колесо Фортуны и Рыцарь Мечей: удача будет на вашей стороне. Конечно, понять их будет сложно, потому что ваша точка зрения будет желать их по-своему, но судьба другая. Возьмите это хорошо. Будут небольшие непредвиденные расходы.

В любви и окружении Королева Кубков и Королева Монет: вы будете доверять и получать удовольствие от хороших разговоров и планов со своими близкими людьми. Женственная фигура станет частью вашего дня и подчеркнет хорошее настроение.

В здоровье и вашей энергии, Пятерка Мечей и Силы: не все может быть идеально, и ваше настроение может быть немного пошатнувшимся, но вы справитесь. Позаботьтесь о своих бедрах, костях и рту.

Ваш цвет и счастливое число: Черный и 0.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев,

В работе и хозяйстве Луна и Суд: вы уже начинаете смешивать домашние и рабочие проблемы. Хорошо переосмысливать способы решения проблем, но каждая проблема в своем углу. Вы сможете реализовать задуманные идеи благодаря накопленным преимуществам.

В любви и окружении Девятка Монет и Двойка Кубков: вы удовлетворены тем, что вас окружает. Он построен на хорошем фундаменте, и это видно.

В здоровье и вашей энергии, Влюбленные и Десятка Кубков: будет перегружена система кровообращения. Дефицит минералов или витаминов процветает в организме с другим симптомом. Однако ваша аура излучает свет. Ваши вибрации высоки, и многие люди спросят вас, проходили ли вы какое-либо лечение, потому что они увидят вас по-другому.

Ваш цвет и счастливое число: Гранат и 9.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева,

В работе и экономике Император и Тройка Жезлов: вы проявляете подходящую интенсивность для остальной группы. Они будут видеть в вас фигуру (если вы еще ею не являетесь) человека безопасности и направления. Начальство придет к вам с предложениями. Выгоды будут расширяться как по количеству, так и по форме.

В любви и окружении Восьмерка Жезлов и Туз Мечей: что-то грядет. Человек, план, несколько слов, которые заставят вас зафиксировать желание достичь чего-то большего. Желание двигаться вперед и расти.

В здоровье и вашей энергии, Рыцарь Кубков и Повешенный: все это стремление к свежему воздуху, как обычно, натолкнется на препятствия. Не сдавайтесь перед лицом того, что является хорошей мотивацией и дисциплиной для углубления в решения.

Ваш цвет и счастливое число: Серый и 4.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы,

В работе и хозяйстве Семерка Мечей и Десятка Мечей: будьте настойчивы. Обстоятельства вот-вот взорвутся, и вы находитесь в одном из них. Правы вы или нет, аргументируйте хорошо и отстаивайте свою позицию. На работе друзей нет.

В любви и окружении Отшельник и Звезда: вам не хватает определенного отношения к человеку рядом с вами. Не то чтобы вы потеряли надежду, вовсе нет, но вы видите, как все остывает, а этого вам не хочется. Ты знаешь, что ты на своем месте, только сейчас пора приступить к работе.

Что касается здоровья и энергии, Императрица и Двойка монет: вы чувствуете жизненную силу, молодость и динамизм, чтобы прожить еще один день, как вы хорошо знаете. Вы полны чувства собственного достоинства и уверенности в себе и помните, что при этом у вас уже есть половина того, что вам нужно.

Ваш цвет и счастливое число: Фисташковый и 7.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион,

В работе и хозяйстве Смерть и Девятка Мечей: вам навстречу очередные приметы. Со всем можно справиться, но это правда, что некоторые ситуации сложнее других, и это одна из них. Не беспокойтесь о своей будущей работе и отдельных концепциях, чтобы не перегружаться.

В любви и окружении, Король монет и Дурак: столы начинают выходить из-под контроля. Начинают происходить вещи, которых вы не понимаете и вы не готовы. Их природа, за или против, станет яснее, когда вы вступите в контакт с вовлеченными в них людьми.

Что касается здоровья и вашей энергии, Туз Кубков и Двойка Мечей: плохое пищеварение, проблемы с кишечником и симптомы на участках кожи могут быть признаками здоровья на сегодня. Также поработайте над своими мыслями. Там слишком много заблокированных путей.

Ваш цвет и счастливое число: Бирюзовый и 4.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец,

В работе и хозяйстве Туз Монет и Рыцарь Жезлов: на вашем пути появится возможность движения или направления к новой цели. Воспользуйтесь этим и извлеките из этого максимум пользы. Вы увидите, как все колеблется в вашу пользу, отражаясь на комфорте и продвижении ваших активов.

В любви и окружении Рыцарь Монет и Король Жезлов: есть много открытых фронтов, которые вы вступите решительно, без всякого страха. На самом деле, вы сами удивитесь, решив их. Мужская фигура старше вас появится, чтобы о чем-то вас оповестить.

Что касается здоровья и вашей энергии, Валет монет и Пятерка мечей: вы недооценили некоторые проблемы со здоровьем и теперь будете замечать их более интенсивно. Инфекции могут появиться больше, чем ожидалось.

Ваш цвет и счастливое число: Розовый и 1.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог,

В работе и хозяйстве Десятка Жезлов и Королева Жезлов: все очень хорошо выполнять задачи, которые вам предлагают, но вы не машина. Сказать «нет» — это мужественный поступок, но это не значит, что в вашей работе возникнут проблемы.

В любви и окружении, Тройка Кубков и Колесница: вы испытаете больше союза, чем когда-либо. Компромиссы будут не за горами. Используйте их себе во благо и никогда для удобства не затыкайте дыры. Вы отправитесь в путешествие с друзьями и семьей, где полностью отключитесь от повседневной рутины.

В здоровье и вашей энергии, Маг и Шестерка Жезлов: вам следует обратиться к специалисту для лечения вашего случая. Ваши визиты в больницу будут более серьезными, чем вы ожидаете, без серьезности, но ради безопасности. Вы излучаете внешний вид и атмосферу больше, чем хотелось бы. Другие чувствуют это, даже если вы этого не осознаете.

Ваш цвет и счастливое число: Коричневый и 1.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей,

В работе и хозяйстве Четверка Монет и Жрица: действуйте. Вы достаточно долго наблюдали и стояли в стороне. Если вы учитесь, вам придется подождать другого свидания по тому предмету, который вы ждете. Материальные блага будут заморожены.

В любви и окружении Паж Мечей и Тройка Мечей: что-то не так. Обида, нанесенная вам в прошлом, не может быть вашим предпочтительным оружием в любом споре. Не каждый позволит вам эти оправдания, и вы сами решите, с кем вы хотите двигаться дальше, несмотря на свое злобное поведение. Будут плохие новости относительно партнера в семье.

В здоровье и вашей энергии, Пятерка Кубков и Восьмерка Монет: если вы не начнете очищать свое внутреннее «я», как в биологическом, так и в ментальном смысле, вы можете оказаться на пороге времени, когда вам будет совершенно не хватать жизненных сил и желания справляться изо дня в день. Это не игра.

Ваш цвет и счастливое число: Белый и 4.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы,

В работе и хозяйстве Папа и Восьмерка Мечей: проблемы с начальством всегда сложно решить. Если вы не видите решения, смиритесь с ним или измените. Никто не заставляет вас там находиться. Финансы немного нестабильны. Вам придется помочь родственнику.

В любви и окружении, Семерка Кубков и Мир: мало-помалу ты видишь тот фокус, который мы придали нашим отношениям. Вы познакомитесь с новыми людьми на прогулках или мероприятиях.

В здоровье и вашей энергии Солнце и Башня: накопление любого вида энергии имеет одинаковый результат. Оно выйдет наружу везде, где только может, и повлечет за собой последствия для здоровья. На данный момент у вас есть все, что вам нужно для хорошего дня, с психологической точки зрения.

Ваш цвет и счастливое число: оранжевый и 5.

Источник: magic.horoscope.

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