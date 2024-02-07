Вместо того, чтобы заменять старые противень для выпечки, попробуйте эти методы, чтобы удалить ржавчину и сделать письма снова пригодными для использования.
Может быть, вам удастся их спасти!
Использование картофеля и пищевой соды или средства для мытья посуды
Это кажется странным, но разрезанную картофелину действительно можно использовать для удаления ржавчины из старого печенья. Чтобы отремонтировать сковороду, выполните следующие действия.
- Картофель разрезать пополам.
- Смочите отрезанный конец либо в мыльном средстве, либо в пищевой соде. Чтобы понять, какой из них лучше всего использовать, вы можете поэкспериментировать с обоими.
- Крепко потрите картофелем ржавый участок. Естественная щавелевая кислота картофеля поможет разрушить ржавчину.
- Если картофель начинает становиться скользким, отрежьте его конец и снова окуните его в средство для мытья посуды или пищевую соду.
- Повторяйте шаги, пока ржавчина не будет удалена.
- Смойте кастрюлю и немедленно высушите.
Удалить ржавчину с помощью пищевой соды
Прежде чем выбросить свои ржавые кастрюли, попробуйте этот простой способ устранить повреждения:
- Тщательно промойте простыню, затем вытряхните ее досуха, чтобы она оставалась немного влажной.
- Слегка посыпьте кастрюлю пищевой содой, чтобы порошок прилип к остаткам воды.
- Убедитесь, что все ржавые пятна покрыты пищевой содой.
- Дайте постоять около 30 минут.
- Когда пищевая сода все еще действует, осторожно потрите сковороду.
- Смойте все и немедленно высушите полотенцем.
Источник: webstaurantstore
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