Если у вас есть коллекция старых дек для выпечки, которые, кажется, повреждены и не подлежат ремонту, следует попробовать их очистить.

Вместо того, чтобы заменять старые противень для выпечки, попробуйте эти методы, чтобы удалить ржавчину и сделать письма снова пригодными для использования.

Может быть, вам удастся их спасти!

Использование картофеля и пищевой соды или средства для мытья посуды

Это кажется странным, но разрезанную картофелину действительно можно использовать для удаления ржавчины из старого печенья. Чтобы отремонтировать сковороду, выполните следующие действия.

Картофель разрезать пополам. Смочите отрезанный конец либо в мыльном средстве, либо в пищевой соде. Чтобы понять, какой из них лучше всего использовать, вы можете поэкспериментировать с обоими. Крепко потрите картофелем ржавый участок. Естественная щавелевая кислота картофеля поможет разрушить ржавчину. Если картофель начинает становиться скользким, отрежьте его конец и снова окуните его в средство для мытья посуды или пищевую соду. Повторяйте шаги, пока ржавчина не будет удалена. Смойте кастрюлю и немедленно высушите.

Удалить ржавчину с помощью пищевой соды

Прежде чем выбросить свои ржавые кастрюли, попробуйте этот простой способ устранить повреждения:

Тщательно промойте простыню, затем вытряхните ее досуха, чтобы она оставалась немного влажной. Слегка посыпьте кастрюлю пищевой содой, чтобы порошок прилип к остаткам воды. Убедитесь, что все ржавые пятна покрыты пищевой содой. Дайте постоять около 30 минут. Когда пищевая сода все еще действует, осторожно потрите сковороду. Смойте все и немедленно высушите полотенцем.

Источник: webstaurantstore

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