Пятна от крови являются одними из самых сложных для удаления, особенно на матрасах.

Пятна крови , как известно, трудно очистить. Его свертывающая способность связывает кровь с волокнами во время высыхания, поэтому, по возможности, лучше очистить эти пятна, пока они свежие. Очищаете свежую или засохшую кровь, всегда используйте холодную воду во избежание залипания пятна.

Свежая кровь

Поскольку свежая кровь не успела закрепиться на ткани, вы часто можете очистить ее тканью и холодной водой. Для более тяжелых пятен перекись водорода или белый уксус, затем пищевая сода расщепляют кровь и отрывают ее от ткани.

Протрите пятно крови холодной влажной тканью, начиная от наружного края, чтобы пятно не распространилось. Промокните это место сухой тканью. Если на матрасе по-прежнему есть кровь, нанесите небольшое количество выбранного вами моющего раствора. Популярные варианты включают разбавленную перекись водорода, разбавленный белый уксус и пищевую соду. Дайте раствору постоять несколько минут. Используйте холодную влажную ткань, чтобы промокнуть моющий раствор. Промокните сухой тканью, чтобы очистить лишнюю жидкость. Повторите при необходимости. Дайте матрацу высохнуть не менее восьми часов.

Засохшая кровь

Чтобы очистить засохшие пятна от крови, нужен сильнодействующий раствор, устраняющий и пятно, и запах. Ферментный очиститель делает и то и другое, но вы также можете использовать основные бытовые ингредиенты.

Выберите средство для очистки ферментов или раствор перекиси водорода. Домашние рецепты моющего раствора с перекисью водорода часто требуют приготовления пасты с кукурузным крахмалом или пищевой содой. Смочите участок холодной водой. Нанесите на пятно средство для того, чтобы очистить ферменты или раствор перекиси водорода. Дайте постоять 15-20 минутам. Используйте холодную влажную ткань, чтобы промокнуть раствор. Если пятно особенно устойчиво, вы можете использовать старую зубную щетку с чистящим раствором. Слегка потрите пятно от наружного края внутрь, чтобы предотвратить распространение. Промокните сухой тканью, чтобы очистить лишнюю жидкость. Повторите при необходимости. Дайте матрацу высохнуть не менее восьми часов.

Источник: Sleep Foundation

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