Правильная чистка матраса продлевает срок службы, улучшает ваш комфорт и создает более гигиеническую среду для сна. Удаление пятен часто является частью этого процесса. Мы разбираем шаги по устранению незначительных пятен, в частности от крови, мочи, рвоты, кофе и вина. Используя простые бытовые ингредиенты, вы сможете справиться с беспорядком и вернуть свой матрас в первозданное состояние.