Правильная чистка матраса продлевает срок службы, улучшает ваш комфорт и создает более гигиеническую среду для сна. Удаление пятен часто является частью этого процесса. Мы разбираем шаги по устранению незначительных пятен, в частности от крови, мочи, рвоты, кофе и вина. Используя простые бытовые ингредиенты, вы сможете справиться с беспорядком и вернуть свой матрас в первозданное состояние.

Как очистить незначительные пятна из матраса

Мы опишем общую, базовую процедуру удаления незначительных пятен из матраса. Хотя пятна и очистители отличаются, общий процесс остается неизменным. После пояснения этих шагов мы рассмотрим конкретные пятна более подробно.

матрас

  1. Впитывайте жидкость, промокнув ее чистой тканью. Не трите пятно, поскольку оно может протолкнуть жидкость дальше в матрас.
  2. Нанесите небольшое количество выбранного очистителя. Ферментные очистители хорошо справляются с биологическими пятнами, такими как кровь, моча и рвота. Другие эффективные бытовые моющие ингредиенты включают в себя дистиллированный белый уксус, перекись водорода, пищевую соду, стиральный порошок и мыло.
  3. Промокните излишки влаги сухой тканью. Используйте ткани для чистки светлых цветов, чтобы предотвратить появление пятен на матрасе.
  4. Посыпьте содой пораженный участок и оставьте на несколько часов, чтобы он впитал жидкость и запахи.
  5. Пылесосите пищевую соду.
  6. Если необходимо, снова нанесите пищевую соду и снова пропылетесь.
  7. Дайте матрацу высохнуть не менее восьми часов, чтобы уменьшить риск появления плесени и плесени. Вы также можете направить на него вентилятор, чтобы ускорить процесс высыхания.

матрас

Источник: Sleep Foundation

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