Правильная чистка матраса продлевает срок службы, улучшает ваш комфорт и создает более гигиеническую среду для сна. Удаление пятен часто является частью этого процесса. Мы разбираем шаги по устранению незначительных пятен, в частности от крови, мочи, рвоты, кофе и вина. Используя простые бытовые ингредиенты, вы сможете справиться с беспорядком и вернуть свой матрас в первозданное состояние.
Как очистить незначительные пятна из матраса
Мы опишем общую, базовую процедуру удаления незначительных пятен из матраса. Хотя пятна и очистители отличаются, общий процесс остается неизменным. После пояснения этих шагов мы рассмотрим конкретные пятна более подробно.
- Впитывайте жидкость, промокнув ее чистой тканью. Не трите пятно, поскольку оно может протолкнуть жидкость дальше в матрас.
- Нанесите небольшое количество выбранного очистителя. Ферментные очистители хорошо справляются с биологическими пятнами, такими как кровь, моча и рвота. Другие эффективные бытовые моющие ингредиенты включают в себя дистиллированный белый уксус, перекись водорода, пищевую соду, стиральный порошок и мыло.
- Промокните излишки влаги сухой тканью. Используйте ткани для чистки светлых цветов, чтобы предотвратить появление пятен на матрасе.
- Посыпьте содой пораженный участок и оставьте на несколько часов, чтобы он впитал жидкость и запахи.
- Пылесосите пищевую соду.
- Если необходимо, снова нанесите пищевую соду и снова пропылетесь.
- Дайте матрацу высохнуть не менее восьми часов, чтобы уменьшить риск появления плесени и плесени. Вы также можете направить на него вентилятор, чтобы ускорить процесс высыхания.
Источник: Sleep Foundation
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