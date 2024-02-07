Работа по очистке подушек может занять много времени, кроме того, вы никогда не увидите, насколько они отвратительны, когда наденете на них наволочку.

Если ваши подушки стали желтыми или коричневыми из-за того, что вы их не стирали, возможно лучше выбросить их и начать все заново.

Но если вы думаете, что ваши подушки можно спасти, тогда самое лучшее, что вы можете сделать — это стряхнуть с нее весь мусор и пыль.

Если этого недостаточно, чтобы удалить всю пыль, воспользуйтесь пылесосом, чтобы почистить их или повесьте их на улице в теплый ветреный день, пока пыль не выпадет.

Затем можно переходить к чистке подушки, используя влажную тряпку с небольшим количеством мягкого моющего средства.

Моющее средство уничтожит любые бактерии на подушке.

Если есть какие-то стойкие пятна, вам, возможно, придется прибегнуть к чистке.

Но не тритесь слишком сильно, поскольку это может повредить подушку.

Затем вы должны положить его где-то ровно на открытом пространстве, чтобы он мог высохнуть на воздухе, говорит эксперт по уборке.

Это может занять некоторое время в зависимости от того, сколько воды вы использовали при очистке.

После того как вы очистите и высушите, вы должны приложить усилия, чтобы защитить свою подушку, используя защитную подушку или используя две наволочки вместо одной.

Это означает, что между вашим лицом и настоящей подушкой есть два слоя ткани.

Если пятно все же переходит через эти слои на саму подушку, следует как можно быстрее обработать пятно.

Нанесите небольшое количество стирального порошка или жидкого моющего средства на участок, а затем постирайте как обычно, чтобы предотвратить длительные пятна.

Источник: fabulous

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