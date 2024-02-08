Мы все знаем, какие фантастические качества шторы могут принести в ваш дом. Шторы способны красиво рассеивать свет, а то и вовсе его закрывать.
Ежедневно шторы подвергаются воздействию пыли и грязи, что может повлиять на их долговечность, и, как ковры и диваны, им иногда нужно немного чистить. Кроме того, знание того, как правильно чистить шторы, может вызвать путаницу, поскольку существуют разные типы штор. Независимо от того, есть ли у вас дома прозрачные или блокировочные шторы, ниже вы узнаете, как чистить и ухаживать за новыми шторами, чтобы они выглядели так же стильно и красиво, как и в тот день, когда вы их установили.
Как почистить шторы, не снимая их
Самый простой способ почистить шторы, не снимая их, – это просто пылесосить их как можно чаще. Используйте пылесос для удаления остатков грязи, пыли и даже шерсти домашних животных. Мягкая насадка-щетка прекрасно подходит для осторожного пылесосения висящих штор сверху вниз. Вы можете делать это сколь угодно часто, и это идеальный вариант для быстрой уборки перед приходом будущих гостей.
Еще один способ быстро почистить шторы, не снимая их, – просто хорошенько вытряхнуть их. Это поможет удалить пыль и мусор.
Как очистить блокировочные шторы
Очистка паром может помочь оживить шторы с блокировкой и вернуть им жизнь. Этот быстрый и простой способ также означает, что вам не придется опускать шторы, чтобы почистить их, что избавит вас от хлопот. Чтобы достичь наилучшего результата, работайте сверху донизу висящих штор и держите отпариватель на достаточном расстоянии, чтобы шторы не намочились.
Если у вашей шторы есть подкладка, как у многих штор с блокировкой, повесьте шторы наружу и осторожно почистите их губкой с мягким моющим средством. Не забудьте промыть прохладной водой и бросить пробовать. Убедитесь, что задняя часть шторы свободно висит и ни к чему не прислоняется. Кроме того, не складывайте их, поскольку это приведет к смятию штор.
Важно помнить, что шторы должны высохнуть естественным путём. Повесьте их на улице, но старайтесь держать шторы подальше от прямого солнечного света, поскольку это может привести к выцветанию. Не кладите блокирующие шторы в сушильную машину и всегда проверяйте инструкции по уходу по конкретным требованиям перед стиркой или чисткой.
Источник: curtainworld
Читайте также:
Как почистить шторы без стирки: простой лайфхак
Как стирать шторы, чтобы потом не гладить: хитрый способ
Как стирать шторы в машинке, чтобы они не помялись: действенный лайфхак