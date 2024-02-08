Мы все знаем, какие фантастические качества шторы могут принести в ваш дом. Шторы способны красиво рассеивать свет, а то и вовсе его закрывать.



Ежедневно шторы подвергаются воздействию пыли и грязи, что может повлиять на их долговечность, и, как ковры и диваны, им иногда нужно немного чистить. Кроме того, знание того, как правильно чистить шторы, может вызвать путаницу, поскольку существуют разные типы штор. Независимо от того, есть ли у вас дома прозрачные или блокировочные шторы, ниже вы узнаете, как чистить и ухаживать за новыми шторами, чтобы они выглядели так же стильно и красиво, как и в тот день, когда вы их установили.

Как почистить шторы, не снимая их