Многие верят, что Вселенная оказывает глубокое влияние на нашу жизнь, и один из способов подключиться к этой космической энергии — это драгоценные камни.
Считается, что эти драгоценные камни, связанные с определенными знаками зодиака, приносят в нашу жизнь удачу, позитив и баланс. В этом блоге мы поможем вам найти счастливый драгоценный камень в зависимости от вашего знака зодиака.
Овен
Овны известны своей динамичной и энергичной натурой. Огненно-красный рубин считается их счастливым драгоценным камнем. Считается, что этот яркий камень усиливает страстность и смелость Овна.
Телец
Телец, знак земли, находит удачу в Изумруде. Считается, что этот пышно-зеленый драгоценный камень усиливает качества стабильности и заземленности Тельца.
Близнецы
Близнецы, воздушный знак, резонируют со сверкающим желтым топазом. Считается, что этот драгоценный камень соответствует интеллектуальной и коммуникативной природе Близнецов.
Рак
Для Раков успокаивающий Лунный камень считается счастливым драгоценным камнем. Считается, что этот драгоценный камень приносит этому водному знаку эмоциональное равновесие и интуицию.
Лев
Величественный солнечный камень – счастливый камень для Льва. Считается, что этот сияющий драгоценный камень усиливает харизматические и царственные качества Льва.
Дева
Девы обретают удачу в безмятежном Сапфире. Считается, что этот драгоценный камень усиливает аналитический и внимательный к деталям характер людей Дев.
Весы
Весы, гармоничные существа, резонируют с роскошным опалом. Считается, что этот драгоценный камень приносит баланс и красоту в жизнь людей Весов.
Скорпион
Скорпионы находят свою удачу в таинственном и преобразующем Черном Обсидиане. Считается, что этот мощный драгоценный камень усиливает интенсивную и страстную натуру Скорпионов.
Стрелец
Авантюрный Стрелец сочетается с яркой Бирюзой. Считается, что этот драгоценный камень усиливает оптимистичный и свободолюбивый характер Стрельцов.
Козерог
Козероги обретают удачу в царственном Гранате. Считается, что этот драгоценный камень приносит успех и изобилие дисциплинированным и амбициозным Козерогам.
Водолей
Водолеи резонируют с загадочным Аметистом. Считается, что этот драгоценный камень усиливает интуитивный и гуманитарный характер людей-Водолеев.
Рыбы
Сострадательные Рыбы обретают удачу в успокаивающем Аквамарине. Считается, что этот драгоценный камень приносит эмоциональное исцеление и духовное осознание людям Рыб.
Источник: astrotalk.
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