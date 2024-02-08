На самом деле почистить пуховик без стирки не так сложно, как кажется.
Вот несколько шагов, которые помогут вам в этом.
1. Очистите любую грязь
Ваша куртка могла собрать немного грязи после дня, проведенного на улице. Используйте мягкую щетку, чтобы аккуратно удалить любую видимую грязь из куртки. Помните, всегда чистите щеткой осторожно в направлении швов, чтобы не повредить материал.
2. Определите чистые пятна
Иногда на вашей куртке может остаться небольшое пятно. Вместо того чтобы стирать всю куртку, нужно почистить пятно точечно. Используйте мягкое моющее средство, разведенное в теплой воде, и мягкую ткань, чтобы осторожно почистить область. Избегайте использования горячей воды или агрессивных химикатов.
Для удаления пятен от макияжа попытайтесь использовать смесь равных частей воды и уксуса, нанести ее на пятно и осторожно промокнуть чистой тканью. Для других пятен используйте пятновыводитель, специально разработанный для деликатных тканей. Всегда проверяйте небольшой, незаметный участок, прежде чем наноситье непосредственно на пятно. Для более стойких пятен воспользуйтесь профессиональным очистителем.
Помните, что избегайте использования отбеливателя и смягчителей ткани, а также избегайте чрезмерного трения или замачивания.
3. После того, как удалось почистить - проветривайте
Давайте будем честными; наши куртки могут начать приобретать запахи нашей повседневной жизни, особенно если вы носили свою куртку для прогулок после зала. Чтобы обновить куртку, повесьте ее в хорошо проветриваемом помещении, чтобы она выветрилась. Это поможет удалить любые нежелательные запахи без стирки.
4. Используйте освежитель ткани
Для того, чтобы более глубокопочистить пуховик, воспользуйтесь освежающим спреем для ткани. Убедитесь, что используемый спрей подходит для материала, из которого изготовлена ваша пуховая куртка, и что он не содержит агрессивных химических веществ, которые могут повредить ткань или повлиять на ее водостойкие свойства.
5. Держите его пушистым
Впоследствии утеплитель может немного сплющиться. Чтобы разрыхлить куртку, положите ее в сушилку на слабом огне вместе с парой чистых теннисных мячей. Шарики помогут перераспределить утеплитель и вернут вашей куртке первоначальную пушистость.
Источник: Kozethelabel
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