Иногда на вашей куртке может остаться небольшое пятно. Вместо того чтобы стирать всю куртку, нужно почистить пятно точечно. Используйте мягкое моющее средство, разведенное в теплой воде, и мягкую ткань, чтобы осторожно почистить область. Избегайте использования горячей воды или агрессивных химикатов.

Для удаления пятен от макияжа попытайтесь использовать смесь равных частей воды и уксуса, нанести ее на пятно и осторожно промокнуть чистой тканью. Для других пятен используйте пятновыводитель, специально разработанный для деликатных тканей. Всегда проверяйте небольшой, незаметный участок, прежде чем наноситье непосредственно на пятно. Для более стойких пятен воспользуйтесь профессиональным очистителем.

Помните, что избегайте использования отбеливателя и смягчителей ткани, а также избегайте чрезмерного трения или замачивания.