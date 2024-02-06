Пытаясь сделать на этой неделе гораздо больше, чем мы можем, три знака зодиака обнаружат, что создают ситуацию, которая на самом деле работает против них, а не на них.

В это время мы полны великих намерений, но, поскольку сейчас февраль, мы можем подумать, что можем начать торопить события.

Вот как три знака зодиака справляются со своими трудными еженедельными гороскопами и преодолевают неудачи, ведущие к успеху.

1. Овен, конфронтация вызывает сильную реакцию.

Ведущая энергия: Марс.

На этой неделе вы можете столкнуться с кем-то, возможно, даже с совершенно незнакомым человеком, и вы почувствуете, что должны взять на себя ответственность и показать им, кто здесь хозяин. Это может быть что-то столь же глупое, как онлайн-конфронтация, но вы почувствуете себя настолько обиженным и униженным, что не сможете этого оставить. Происходит то, что ваш тайный комплекс неполноценности будет подвергнут испытанию... и вам это не понравится.

Вы можете увидеть, что вы проецируете свое превосходство, чтобы отклониться от того, что вы считаете проявлением невроза. Вы не хотите, чтобы кто-нибудь задумался о том, что вы на самом деле не верите в себя настолько, насколько вам хотелось бы, чтобы ваш публичный имидж изображал, и это может привести к тому, что вы станете слишком хвастаться. .

В настоящее время происходят серьезные влияния Марса, и если вы хотите подняться над трудностями, которые, по вашему мнению, имеют место, то лучше всего будет пережить их и просто отпустить. Чем больше вы реагируете, тем больше вы показываете, что привязаны к всеобщему одобрению; постарайтесь дистанцироваться от онлайн-мира. Ты никому не обязан объяснять, Овен. Покажите свою силу через молчание, а не через проповедь.

2. Рак, у вас дела идут недостаточно быстро.

Ведущие энергии: Меркурий и Нептун.

Влияние Меркурия и Нептуна убедило вас, что сейчас должно произойти нечто «большее». Это странное чувство непринадлежности может охватывать вас в течение недели, и если вы позволите ему добраться до вас, вы создадите целую историю, в которой вас изображают неудачником, который никуда не может добраться.

Что вам нужно понять, так это то, что вы отвечаете за эту историю, и если вы впадете в панику, из-за которой у вас возникнет ощущение, что вы что-то упускаете, тогда вы воплотите это в реальность, и это не будет стоить вашего времени. . На вашем пути ожидается много положительных притоков Юпитера, поэтому будьте открыты для мысли, что это всего лишь еще одна неделя в жизни и что с вами все будет в порядке... если вы просто позволите себе быть таким.

Важно знать, что вы можете обратить вспять свои негативные чувства, если заметите их, упомянете о них и поймете, что они не так сильны, как вы думаете. Это ваши чувства; они не живые существа, занимающие много места. Вы сможете справиться с этими чувствами, как только поймете, что вам не нужно уделять им больше времени, чем они того заслуживают, а это на самом деле очень мало времени.

3. Козерог, иногда тебе кажется, что ты потратил большую часть своей жизни впустую.

Ведущие энергии: Юпитер и Меркурий.

Хотя мысль о том, что вы потратили свою жизнь впустую, может показаться весьма драматичной, вы очень драматичный человек , Козерог, и именно так вы обрабатываете свои чувства. Вы немного погрузитесь в старый добрый страх, а это означает, что вам придется долго и внимательно рассматривать «все» ошибки, которые привели вас в это место.

Нет, это совсем не весело, но вы должны помнить, что вы делаете это время от времени, а это также означает, что вы можете отменить это так же легко. Без особых усилий? Как такое могло быть возможно? Что ж, Козерог, это твоя специальность. Вы можете все уладить, но вы потратили так много времени, забывая, что с вашими сомнительными чувствами тоже можно разобраться. Эта неделя принесет вам момент осознания, когда вы поймете, что можете исцелить себя.

Так вы подниметесь над всем этим. То, что стремится утащить вас вниз, — это то, что вы можете контролировать, так зачем же снова отдавать бразды правления силе, которая только причиняет вам вред? На этой неделе вам все станет ясно; вам не нужно продолжать это болевое служение. Вы свободны быть счастливыми и свободными от стресса, который вы себе создаете. На этой неделе у вас много Юпитера, работающего с Меркурием; используйте это в своих интересах.

Источник: yourtango.

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