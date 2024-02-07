Если у вас кончилось мыло для посуды и нужно срочно помыть посуду, или вы хотите избежать использования вредного мыла, выход есть.

С помощью приведенных ниже альтернатив вы можете легко помыть посуду без любого мыла. Ингредиенты, которые используются в этих альтернативах, легко доступны на дому и могут пригодиться даже в нестандартное время. Вы можете выбрать эти натуральные заменители и эффективно устранить жир и запах из посуды.

Пищевая сода

Помыть посуду можно теплой водой и посыпать ее содой. Дайте соде немного пузыриться и протрите ее губкой. Если тарелки жирные, оставьте соду на посуде на 5-6 минут. Хорошо вымыв посуду, снова вымойте ее теплой водой.

Очиститель своими руками

Чтобы сделать средство для мытья посуды своими руками дома, вам понадобится всего несколько ингредиентов. Возьмите 1 стакан горячей воды, добавьте туда 2 столовых ложки соли вместе с соком 1 целого лимона. С помощью ложки хорошо перемешайте все ингредиенты. Налейте эту смесь на посуду и хорошо помойте. В то время как соль помогает удалить частицы пищи из посуды, лимон избавляет от любого запаха.

Древесная зола

Древесная зола является одним из самых древних известных нам природных очистителей. Еще до изобретения мыла для мытья посуды древесная зола широко использовалась для чистки посуды. Он помогает помыть посуду, избавляет от запаха и даже дезинфицирует его. Древесную золу можно посыпать непосредственно на посуду и потереть губкой в ​​теплой воде.

Рисовая вода

Наличие крахмала и лимонной кислоты в рисовой воде помогает легко избавиться от жира. Все, что вам нужно сделать, это заполнить миску рисовой водой и замочить в ней посуду примерно на 30 минут. Позже хорошо нужно помыть посуду и вымыть под проточной теплой водой, чтобы избавиться от резкого запаха рисовой воды.

Уксус

Возьмите пульверизатор, добавьте 1 стакан воды вместе с 4-5 столовыми ложками уксуса. Хорошо стряхните бутылку и распылите по всей посуде. Оставьте посуду на несколько минут, затем хорошо протрите ее губкой и теплой водой.

Содово-лимонный

Добавьте 3 столовых ложки пищевой соды в миску. Выжмите у него сок лимона. Добавьте достаточное количество сока и хорошо перемешайте, чтобы приготовить кашицу. Теперь просто нужно окунуть в кашице губку и помыть ею посуду. Лимонная сода – это эффективная комбинация удаления жира и запаха из посуды.

Источник: timesofindia

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