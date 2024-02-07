У нас есть быстрое и простое решение для удаления пригоревшего молока из стеклянной плиты.

Молоко, сбежавшее на плиту, может казаться самым сложным из всего, с чем нам приходилось сталкиваться. Но на самом деле выход из этой ситуации достаточно прост.



Вот как я решаю эту проблему:

Я делаю пасту из пищевой соды из столовой ложки горячей воды и четырех полных столовых ложек пищевой соды.

Я наношу густую пасту прямо на подгоревшее молоко и оставляю на 30 минут.

Я протираю это место влажной тканью или бумажным полотенцем.

Если молоко остается, я осторожно соскреб его лезвием бритвы, держа его под углом 45 градусов.

Наконец, я могу повторить процесс, если необходимо, чтобы убедиться, что плита чистая.

Сначала я беру пищевую соду и горячую воду. Я смешиваю их в густую пасту, которая эффективно борется с пятнами, но хранит мою плиту. Я наношу эту пасту на подгоревшее молоко и даю магии действовать примерно полчаса. Это дает пасте достаточно времени, чтобы расщепить белок и сахар в молоке. После ожидания я вытираю его влажной тканью, чтобы открыть более чистую область.

Далее, если осталось стойкое подгоревшее молоко, я использую лезвие бритвы, осторожно наклоненное под углом 45 градусов, чтобы осторожно соскоблить его. Этот инструмент является моим секретным оружием для борьбы со сложными пятнами, но мне нужно быть осторожным, чтобы не поцарапать стеклянную поверхность.

И если есть какой-либо упругий след, я бы просто повторял шаги, пока плита не вернет свой первоначальный блеск. Это так просто и экономично, и прежде чем я это осознаю, моя плита выглядит как новая!

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Оставлять еду на плите, потому что вы забываете, отвлекаетесь или переоцениваете время приготовления, является распространенной ошибкой. Для некоторых пищевых продуктов это приводит к несложному разливу, который нужно очистить, но удалить пригоревшее молоко со стеклянной поверхности плиты, как известно, сложно. Вам нужно узнать, как убрать подгоревшее молоко со стеклянной поверхности плиты?

Молоко богато белками и сахарами. Когда эти молекулы горят и высыхают, они плотно прилипают к стеклу или керамике вашей плиты и не вытираются просто влажной тряпкой и немного смазки для локтей.

Источник: tipsbulletin

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