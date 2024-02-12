В настоящее время продолжаются следственные действия и экспертизы - в случае доказательства вины подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы.

Военнослужащий из Кривого Рога был объявлен о подозрении. В случае доказательства вины подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы. Об этом говорится на странице специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона в Facebook.

Военному объявлено о подозрении в связи с приобретением, хранением и сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов без необходимого разрешения, предусмотренного законом. По данным следствия, военнослужащий владел разными образцами трофейного стрелкового оружия и боеприпасов с целью их дальнейшей продажи. В частности, он реализовал один автомат в сумме 45 тысяч гривен.

Правоохранительные органы провели контролируемую закупку одного автомата системы Калашникова вместе с соответствующими боеприпасами. После этого мужчина был задержан. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен.

В настоящее время продолжаются следственные действия и экспертизы. В случае доказательства вины подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним о схожем случае. Так, полиция Киевщины возбудила уголовное производство против жителя Белоцерковского района, содержавшего в своем доме арсенал оружия и взрывных устройств. Мужчине может грозить до семи лет заключения.

При обыске от него были изъяты пулемет с триногой и его запчасти, пистолет, ручные гранаты, электродетонаторы, тротиловые шашки, взрыватели, реактивные противотанковые гранаты, винторезы, глушители, артиллерийские снаряды, пули, снаряды и дымовые разных калибров.

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