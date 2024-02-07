Командир ВСУ поделился мнением по поводу украинцев, которые боятся мобилизации в Украине.

Командир батальона беспилотников ВСУ Вадим Мазевич рассказал, что думает об украинцах, которые боятся воевать во время мобилизации в Украине.

Мазевич сообщил, что проблемы с мобилизацией в Украине однозначно есть, людям страшно идти на военную службу и на фронт, но, говорит командир, следует понимать, что нужно защищать свое.

"Люди боятся. Но, простите меня, вы хотите жить в прекрасной стране? Это нужно защищать!", - заявил Мазевич.

По словам командира батальона, на фронте бывает страшно всем и солжет тот, кто такого никогда не испытывал, но страх со временем притупляется.

Украинцы высказали свои мнения по поводу заявлений командира ВСУ Мазевича в комментариях:

"Где замечательная страна, которую нужно защищать? В какой зарплате по 5 тыс евро, а сограждане не едут в польшу драять унитазы?...",

"Может хватит с "у вас нет выбора"? Закрыли в клетке и кричат ​​"или ты, или тебя"",

"Воевать будут все. Правильно сказал, что сейчас есть выбор и время учиться и выбирать подразделение, но скоро этого может не стать. Но в общем, сказал все так, как есть".

Источник: Украинская правда.

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