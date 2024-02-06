Мобилизация в Украине продолжается, тем временем стало известно, что в Закарпатье пограничники устроили погоню за ухилянтами.

Мобилизация в Украине продолжается, стало известно, что в селе Луг на Закарпатье пограничники преследуя уклонян сбили мужчину, который помогал беглецам пересекать границу.

Как сообщила Западное региональное управление ГНСУ, мужчина внезапно выскочил перед их автомобилем.

ЧП произошло в воскресенье, 4 февраля, пограничники увидели группу двигавшихся в сторону реки Тиса, которая проходит госграницу с Румынией.

Данные о возможном незаконном пересечении границы предоставили румынским пограничникам.

"Во время поисковых мероприятий на служебный автомобиль Госпогранслужбы внезапно выскочил мужчина, который двигался от заградительного забора. В результате столкновения мужчина получил травмирование", - говорится в сообщении ГНСУ.

На место происшествия вызвали полицию и скорую, пострадавшего госпиталил, мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Уклонявшихся задержали румынские пограничники.

В ГНСУ добавили, что травмированный мужчина уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей, как человек, причастный к незаконной переправке мужчин через границу.

Назначено служебное расследование, проверка продолжается.

"Следствие покажет, но я надеюсь что они его не намеренно сбили, судя по фото они на встречной полосе его сбили",

"Судя по удару километров 80 в час уходили?",

"Может, специально выскочил, чтобы точно избежать мобилизации",

"Следствие покажет, но я надеюсь что они его не намеренно сбили, судя по фото они на встречной полосе его сбили".

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