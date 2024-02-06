Мобилизация в Украине продолжается, стало известно, что в селе Луг на Закарпатье пограничники преследуя уклонян сбили мужчину, который помогал беглецам пересекать границу.
Как сообщила Западное региональное управление ГНСУ, мужчина внезапно выскочил перед их автомобилем.
ЧП произошло в воскресенье, 4 февраля, пограничники увидели группу двигавшихся в сторону реки Тиса, которая проходит госграницу с Румынией.
Данные о возможном незаконном пересечении границы предоставили румынским пограничникам.
"Во время поисковых мероприятий на служебный автомобиль Госпогранслужбы внезапно выскочил мужчина, который двигался от заградительного забора. В результате столкновения мужчина получил травмирование", - говорится в сообщении ГНСУ.
На место происшествия вызвали полицию и скорую, пострадавшего госпиталил, мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Уклонявшихся задержали румынские пограничники.
В ГНСУ добавили, что травмированный мужчина уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей, как человек, причастный к незаконной переправке мужчин через границу.
Назначено служебное расследование, проверка продолжается.
"Следствие покажет, но я надеюсь что они его не намеренно сбили, судя по фото они на встречной полосе его сбили",
"Судя по удару километров 80 в час уходили?",
"Может, специально выскочил, чтобы точно избежать мобилизации",
"Следствие покажет, но я надеюсь что они его не намеренно сбили, судя по фото они на встречной полосе его сбили".
Последние новости Украины:
Мужчина отказался от мобилизации, потому что не имел 27 лет: суд не поверил в оправдание и сурово его наказал.
Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.
Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.