У большинства из нас есть по крайней мере одна пара почти белых (ладно, серых) носков, которые прячутся в ящике.

То, что начинается как свежая, ослепительно белая пара носков, неизбежно заканчивается потерей блеска. В конце концов, в прямом соревновании между грязью и белыми носками обычно есть только один победитель. Но это не обязательно должно быть так. С помощью нескольких обычных предметов домашнего обихода, включая пищевую соду, уксус и лимонный сок можно вернуть носкам белый цвет .

КАК ПОВЕРНУТЬ носкам белый цвет с помощью нескольких секретных ингредиентов

Конечно, невозможно предотвратить то, чтобы ваши белые носки стали грязными. Когда это произойдет, есть несколько секретных ингредиентов, которыми вы обязательно будете стучать дома, которые могут прийти вам на помощь. От детских белых носков, которые имеют все следы шероховатости и падения, до мужских и женских белых носков, просто нуждающихся в немного TLC, приведенные ниже инструменты и техники добавят вашим носкам необходимое обновление.



ПИЩЕВАЯ СОДА

Пищевая сода – прекрасное оружие в вашем арсенале для борьбы с не совсем свежими белыми носками. Есть несколько способов использования. Лучше всего замочить носки в теплой раковине, наполненной обильно усыпанной пищевой содой, на несколько часов. Затем, отжав их досуха, постирайте в машине, добавив 150-200 мл пищевой соды в ящик для стиральных средств вместе с обычным порошком или жидкостью. Готовьте солнцезащитные очки, потому что эти плохие парни будут сиять!



КИПЯТИНИЕ

Еще один проверенный и надежный способ вернуть белый цвет ваших носков – прокипятить их. Наполните большую кастрюлю водой, добавьте полстакана лимонного сока, стирального порошка и носки. Доведите воду до кипения и оставьте носки вариться на 15-20 минут. Затем извлеките их, хорошо отожмите и поместите в стиральную машину для нормальной стирки. Эта техника не рекомендована для шерстяных носков. Их нужно осторожнее замочить теплой водой.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО

Конечно, вы не ошибетесь, если нанесете немного простого хозяйственного мыла на надоевшие белые носки. Хитрость состоит в том, чтобы замочить носки в теплой воде с выжатым соком лимона, прежде чем намыть их хозяйственным мылом. Затем переложите их в полиэтиленовый пакет, завяжите и оставьте на ночь. На следующий день просто достаньте их из сумки и постирайте как обычно. После всего этого процесса они должны получиться белоснежными.

ЛИМОННЫЙ СОК

Возможно, вы заметили, что лимонный сок время от времени срабатывает благодаря своей способности выводить пятна. Это потому, что кислота, содержащаяся в лимонах, является антибактериальной, антисептической и действует как природный отбеливатель. Даже просто опустив поседевшие носки в теплую миску с водой, настоянной на свежевыжатом соке лимона, на 2-3 часа можно творить чудеса. После того, как они замачиваются в лимоне, положите носки в машину для обычной стирки и вуаля!

УКСУС