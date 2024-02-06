Генерал Валерий Залужный своим появлением во главе ВСУ не только внес инициативу в реформирование украинской армии, но и изменил представления генералов и офицеров относительно оперативного реагирования армейцев на эскалацию со стороны противника. В частности, одним из первых шагов Залужного как командующего ВСУ было разрешение военным в зоне ООС открывать ответный огонь без согласования с высшим руководством.

Стало известно, что говорят о главкоме ВСУ Валерии Залужном друзья, одноклассники и подчиненные.

Человечность – вот главное качество генерала ВСУ, о котором говорят все те, кто с ним знаком лично. Генерал поддерживает отношения со своими одноклассниками, с которыми у него есть личный чат. Бронислав Пекарский, преподававший Главнокомандующему техническую механику, говорит, что Валерий Залужный выделялся среди других студентов.

"Был дружен к студентам, воспитанным к преподавателям. Мой предмет достаточно сложен и требует серьезной математической подготовки, знания многих смежных предметов, но Валерий справлялся с ним на отлично. Он был одним из лучших студентов в группе — внимательный, любознательный, старательно выполнял все. задачу. Техникум закончил с отличием", - говорит Бронислав Пекарский.

Сергей Степанюк, одноклассник Залужного, рассказал, как они поздравляли его с Днем рождения и назначением Главнокомандующим. Генерал всех лично благодарил и отвечал на каждое сообщение.

По словам одноклассницы Жанны Васянович, Валерий Залужный отличался успешными достижениями в обучении разным предметам, а также высоким уровнем физической подготовки. Он активно участвовал во всех школьных спортивных соревнованиях и проявлял интерес к изучению иностранных языков, а также проявлял глубокий интерес к географии, показывая в этом предмете высокие результаты.

Жанна Васянович говорит, что, хотя Залужный любил учиться, "типичным ботаном" его назвать было нельзя. И когда уже в классе случалась какая неприятная оказия, то будущий генерал поддерживал одноклассников и вместе с ними "держал оборону".

Его мать была кассиром на вокзале, отец военным, и никто не удивился, что Валерий тоже стал военным. Люди, знающие Залужного с детства, отмечают его скромность и что он не ставит себя выше других.

"Он с детства был скромным и воспитанным. Тихим. Казалось, что он никогда не кричал и не повышал свой голос", - вспоминает учительница Залужного Татьяна Шатульская.

Военные не раз рассказывали, что могут написать Залужноу лично. Не важно, какое у тебя при этом звание – ты простой пехотинец или капитан взвода. Отвечал он всегда, даже отвечал матерям погибших и общался с ними. Ибо он "сначала человек, а потом уже генерал".

Виталий Якубов, также бывший ученик гимназии №9, познакомился с Валерием Залужным еще в детстве. После окончания школы оба получили офицерские звания и снова пересеклись в 2014 году во время боевых действий на востоке Украины.

"У нас первая встреча на войне состоялась в 2014 году на направлении Дебальцево. Тогда Валера уже был полковником. Мы радостно встретились, обнялись, обменялись новостями, выслушали друг друга, обсудили будущие планы и пошли выполнять свои обязанности. Он – обычный, нормальный человек, с которым приятно встретиться, пообщаться, узнать, как у него дела", – рассказал Виталий Якубов.

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