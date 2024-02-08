Диваны являются идеальным местом для отдыха, если вы пьете кофе, смотрите фильм или отдыхаете с семьей, однако, какими бы вы ни были осторожны, невозможно избежать пятен, пролитой воды и грязи.

Не наполняйте свою тележку для покупок дорогостоящими чистящими средствами. Чтобы удалить пятна на с дивана, понадобится всего несколько натуральных ингредиентов, многие из которых, можно поспорить, уже есть в вашем кухонном шкафу.

Посмотрите на лучшие естественные способы очищения тканевого дивана ниже.

Как удалить пятна с дивана:

Что тебе нужно:

Жидкость для мытья посуды

белый уксус

Пищевая сода

Теплая вода

Как удалить:

Возьмите чайную ложку моющего средства, белого уксуса, пищевой соды и теплой воды и смешайте вместе в пену. Затем нанесите непосредственно на любые пятна или подтеки, которые вы можете заметить на вашем диване. Оставьте высохнуть примерно на 10 минут. Когда он высохнет, можно удалить с поверхности чистой тканью, чтобы убрать любые остатки – у вас должен остаться хороший диван без пятен. Добро пожаловать!

ОСНОВНОЙ СОВЕТ: Пищевая сода и белый уксус — отличная комбинация для чистки любого сложного пятна. Это объясняется тем, что пищевая сода реагирует с уксусом, образуя кислотную формулу, мягко рассеивающую жир и грязь.

ОСНОВНОЙ СОВЕТ: этот метод также прекрасен как природное средство для чистки ковров. Смешайте вместе и нанесите на пятна на ковре для нового вида.

Источник: Plumbs

Читайте также:

Как навсегда избавиться от пятен на диване: хитрый лайфхак, о котором мало кто знает

Как отмыть диван от пятен и грязи: соседка рассказала об одном дешевом средстве

Как почистить от пыли мягкую мебель: нужны советы для хозяек