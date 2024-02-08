Не наполняйте свою тележку для покупок дорогостоящими чистящими средствами. Чтобы удалить пятна на с дивана, понадобится всего несколько натуральных ингредиентов, многие из которых, можно поспорить, уже есть в вашем кухонном шкафу.
Посмотрите на лучшие естественные способы очищения тканевого дивана ниже.
Как удалить пятна с дивана:
Что тебе нужно:
- Жидкость для мытья посуды
- белый уксус
- Пищевая сода
- Теплая вода
Как удалить:
- Возьмите чайную ложку моющего средства, белого уксуса, пищевой соды и теплой воды и смешайте вместе в пену.
- Затем нанесите непосредственно на любые пятна или подтеки, которые вы можете заметить на вашем диване. Оставьте высохнуть примерно на 10 минут.
- Когда он высохнет, можно удалить с поверхности чистой тканью, чтобы убрать любые остатки – у вас должен остаться хороший диван без пятен. Добро пожаловать!
ОСНОВНОЙ СОВЕТ: Пищевая сода и белый уксус — отличная комбинация для чистки любого сложного пятна. Это объясняется тем, что пищевая сода реагирует с уксусом, образуя кислотную формулу, мягко рассеивающую жир и грязь.
ОСНОВНОЙ СОВЕТ: этот метод также прекрасен как природное средство для чистки ковров. Смешайте вместе и нанесите на пятна на ковре для нового вида.
Источник: Plumbs
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