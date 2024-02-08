Узнайте о методах, которыми можно использовать для удаления пятен от чая из многих материалов, в частности из кружек, одежды и ковров.

Независимо от того, есть ли пятна от чая на вашей одежде, обивке или ковре, с ними может быть трудно справиться. К счастью, их можно легко удалить с помощью срочного использования правильных пятновыводителей. Откройте для себя различные методы, которыми можно использовать для удаления пятен из различных материалов, в частности кружек, обивки и ковров.

Удаление пятен от чая на чашках

Что вам понадобится:

Средство для мытья посуды

Пищевая сода

белый уксус

Шаги:

Создайте пасту из пищевой соды и уксуса. Потрите кружку моющим средством. Нанесите пасту из пищевой соды и уксуса на кружку и оставьте на 5-10 минут. Затем промойте кружку, как обычно. Если вы пользуетесь посудомоечной машиной, вы можете поставить туда свою кружку и использовать наше средство для мытья посуды после того, как паста высохнет в течение нескольких минут.

Профессиональный совет : для старых пятен вы также можете потереть кусочком лимона внутреннюю часть чашки.

Удаление пятен от чая на одежде

От чая на одежде остаются желтоватые пятна, которые трудно удалить, особенно на белой одежде. Вот простая инструкция, как вывести пятна от пива на одежде:

Что вам понадобится:

белый уксус

Пятновыводитель на энзимной основе

Стиральный порошок

Шаги:

Немедленно промойте пораженный участок теплой проточной водой, чтобы удалить как можно больше. Нанесите уксус на загрязненную часть рубашки и оставьте на 30 минут до часа. Не беспокойтесь, запаха уксуса не будет, когда вы поместите его в стиральную машину. Нанесите пятновыводитель на пораженный участок и дайте ткани пропитаться в течение 15 минут. Затем прополощите вручную или бросьте в стиральную машину. Опустите в стиральную машину и добавьте натуральный стиральный порошок, чтобы эффективно удалить пятно от чая и любой неприятный запах.

Удаление пятен от чая на ковре

Ухаживать за ковром можно легко. Широкая зона означает больше пространства для пропитки напитка, а пожелтение и подрумянивание могут быть широкими и глубокими. Его также слишком дорого заменить, поэтому сначала попробуйте эти методы, прежде чем вызвать специалиста по уборке.

Что вам понадобится:

Кухонное полотенце

Салфетка из микрофибры

Пятновыводитель для ковров

Шампунь для ковров и обивки

Шаги:

Возьмите кухонное полотенце и прижмите его к пораженному участку, чтобы впитать как можно больше жидкости, не растирая его. Когда вы извлечете как можно больше жидкости, налейте немного теплой воды и снова промокните чистой тканью. Повторите процесс, чтобы развести разлив. Нанесите пятновыводитель на ковер и дайте ему впитаться в ковер от 30 минут до часа. Удалите глубокие пятна с помощью шампуня для ковров и обивки.

Источник: puracy

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