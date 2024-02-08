Часто ржавчина является результатом прохождения воды через старые, ржавые оцинкованные трубы. Если у вас жесткая вода, ржавчина может быть вызвана остатками железа и оставшихся на поверхности минералов. Впрочем, в действительности не имеет большого значения, как туда попала ржавчина; важно то, что он смотрится плохо и его нужно почистить. К счастью, избавиться от этих пятен довольно легко.

Вот пять способов удалить ржавчину из ванны и раковин:

Используйте средство для удаления ржавчины. Это, вероятно, достаточно очевидно, и если вы проводили некоторое время в своем супермаркете или хозяйственном магазине, вы знаете, что на рынке есть несколько различных продуктов, утверждающих, что удаляют ржавчину при контакте. Это действительно так: средства для удаления ржавчины обычно прекрасно работают, поскольку они немедленно окисляют ржавчину без очистки. Все, что вам нужно сделать, это смыть его, и ваша раковина или ванная будут выглядеть блестяще чистой. Однако многие владельцы домов не решаются использовать коммерческие средства для удаления ржавчины, поскольку они содержат агрессивные химикаты, которые выделяют ужасающие испарения и могут вызвать головокружение. Эти продукты могут даже вызвать ожоги на коже, если с ними обращаться неправильно. Кроме того, многие люди ищут более экологичный способ очистки раковин и ванн. Если это вы, вы хотите попробовать другой метод.

Используйте пемзу. Обычная пемза также является хорошим средством для удаления ржавчины, особенно из фарфора, поскольку она не поцарапает и не повредит поверхность. Просто смочите камень, намочите ржавую поверхность, а затем слегка потрите камень по поверхности, чтобы удалить ржавчину. Используйте лимонный сок и соль. Две скобы для амбара могут сочетаться, чтобы удалить ржавчину и придать вашей кухне или ванной свежий лимонный запах. Сделайте пасту, используя соль и достаточное количество лимонного сока (подходит в бутылках), чтобы получить густую консистенцию. Нанесите пасту на ржавчину, дайте ей постоять 15 или 20 минут, затем сотрите ее губкой.

Используйте пищевую соду и уксус. Для более устойчивых пятен ржавчины сделайте пасту из двух других пищевых продуктов: трех частей соды и одной части уксуса. Нанесите на ржавую поверхность губкой для скраба и дайте постоять час. Когда вы смоете его, удалить ржавчину будет проще, хотя для более серьезных пятен вам может понадобиться повторить процесс.

Источник: gc

Читайте также:

Как удалить ржавчину на унитазе: легкие и действенные методы

Как удалить из плитки в ванной ржавчину, плесень и мыльные разводы: поможет это средство

Как удалить ржавчину из приборов, раковин и кухонной посуды из нержавеющей стали