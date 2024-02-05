Жительница Киева Любовь Бойко поделилась впечатлениями от того, что в мясном павильоне базара на Лыбидской даже после двух лет войны с россией включают музыку рф.

В Голосеевском районе Киева Bon Bazar игнорирует запрет на использование русскоязычного контента в столице, цинично включая российские песни в одном из павильонов. При этом, по просьбе выключить музыку, работники не только отказываются, но и упорно насмехаются над клиентами.

Об этом сообщила Любовь Бойко в сообществе "Соседи Голосеев" в Facebook.

Жительница Киева Любовь Бойко поделилась впечатлениями от того, что в мясном павильоне базара на Лыбидской даже после двух лет войны с россией играет российская музыка.

После обращения с просьбой выключить музыку, женщина получила наглую насмешку и оскорбления от администратора павильона. Ответ с презрением и пренебрежительным взглядом оставил женщину потрясенной.

"Слов не хватило, просто шла и плакала. Обращаюсь к управляющему "Бон базар", что на метро Лыбидская. Как вам там живется? Для вас война кончилась, или у вас ее и не было? Сегодня обратилась в администрацию с просьбой исключить российские песни , которые включили очень громко в мясном отделе, на что мужчина, глядя свысока и так пренебрежительно с сарказмом ответил: "Что вы хотите?" Щас пойду и убью их". На мое замечание он еще три раза сказал, что убьет их, с презрением глядя мне в глаза", - рассказала киевлянка.

По словам женщины, даже работницы павильона были совершенно безразличны к тому, что играет музыка врага в разгар войны.

В комментариях к истории многие люди порекомендовали женщине обратиться в полицию или подать жалобу о нарушении Закона Уполномоченному по защите украинского языка.

Последние новости Украины:

Напомним, украинский депутат размечтался о победе рф и заявил, что станет гауляйтером.

Как сообщала Politeka, группа компаний продолжала обеспечивать российский ВПК даже после вторжения.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.